شباب العقبة يعود بفوز ثمين من الصريح بدوري المحترفين

عمان- الغد- عاد فريق شباب العقبة بنقاط الفوز من ميدان مضيفه الصريح، بعد أن تغلب عليه بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي مساء الخميس.

وسجل المهاجم الجزائري أسامة عقار هدف فريقه الوحيد من علامة الجزاء عند الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

وتقدم شباب العقبة إلى المركز الرابع وبرصيده 14 نقطة، فيما تراجع الصريح للمركز الثاني عشر والأخير وبرصيده 7 نقاط.

ويتبقى لفريق شباب العقبة مواجهة مؤجلة ستجمعه مع الوحدات في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.