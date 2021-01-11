شباب العقبة يفوز على الحسين إربد وينعش آمال البقاء والسلط يفوز على الأهلي

عمان – الغد – أنعش فريق شباب العقبة آماله بالبقاء في دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الحسين إربد 3-2 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ، على ستاد الحسن في إربد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين ، ليصبح رصيد شباب العقبة 23 نقطة، ليدخل في صراع المنافسة للبقاء في الدوري مع فرق معان والصريح وسحاب.

وفاز فريق السلط على فريق الأهلي -الهابط إلى الدرجة الأولى- 3-1 ، في المباراة التي اقيمت اليوم، على ستاد عمان ضمن منافسات الجولة 21 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويبقى فريق السلط في المركز الرابع في الترتيب العام لدوري المحترفين برصيد 33 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 21، بلقاء فريقا معان “23 نقطة” والفيصلي “24 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.