شباب العقبة ينجز مهمة البقعة بهدف وحيد

مهند جويلس

عمان – نجح فريق شباب العقبة في التقدم خطوة للأمام على سلم ترتيب دوري المحترفين، بعد أن تجاوز ضيفه البقعة بهدف دون رد، في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، الخميس.

وسجل هدف فريق شباب العقبة الوحيد المحترف المصري البديل محمد زهير ليرفع رصيده إلى النقطة 16، فيما بقي البقعة في المركز الأخير وبجعبته نقطة واحدة.

الجمعة وضمن ذات الجولة تقام 3 لقاءات، حيث يلتقي فريقا الجزيرة والفيصلي عند الساعة السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، ويلتقي على ملعب الأمير محمد بالرزقاء وعند الساعة الثامنة والنصف مساء فريقا الجليل والحسين إربد، كما يلتقي فريقا الرمثا وسحاب عند الساعة الثامنة والنصف مساء فريقا الرمثا وسحاب.

شباب العقبة 1 – 0 البقعة

بدأ فريق البقعة المواجهة متقدما للأمام في ظل رغبته بتحقيق الفوز الأول، وحاول الاستحواذ على منتصف الملعب والمنطقة الأمامية بالاعتماد على نجم الفريق الأول محمد عبد المطلب أملا بتشكيل الخطورة على الفريق المنافس، في الوقت الذي اضطر فيه فريق شباب العقبة الى استبدال نجمه عيسى السباح لإصابته مبكرا في المباراة، والزج بهيثم البطة بدلا عنه. وجاءت أولى الفرص الخطرة من طرف البقعة عبر تسديدة من المهاجم وديع أبو الدوش، بعد تمريرة من زميله عبد المطلب، لكن حارس العقبة الأسمر كان لها بالمرصاد، ليسدد بعدها عبد المطلب كرة قوية لم تعرف طريق المرمى.

المدير الفني لفريق شباب العقبة طلب من لاعبيه التقدم للأمام بالاعتماد على الأطراف من الدفاع عبر الزعبي وسميري من الجهة اليمنى تحديداً، لإيصال الكرات إلى المحترف الموريتاني ديني وزميله العيساوي، وتمويلها للأميركي إيريك الذي لم يكن موفقاً في الحصة الأولى من اللقاء، ليأتي ديني بعد ذلك بتسديدة قوية تصدي الحارس عزام لها، ومتابعة غير ناجحة من قبل الزعبي بتصويبة علت العارضة.

ديني كان مصدر الخطر الأول بفريق العقبة، وهدد مرمى البقعة عبر سلاح الضربات الثابتة، لكن يقظة عبد الفتاح عزام كانت الفاصلة في الحصة الأولى، ليعود بتسديدتين من مكانين مختلفين طمعاً بالتسجيل، دون أن ينجح بذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بديل ناجح

ولم يتغير الحال كثيرا مع بداية الشوط الثاني، فبقي الحذر متسيدا للموقف، إضافة إلى صمود دفاع البقعة أمام المد الهجومي من أبناء المدرب رائد الداود، في ظل تألق واضح من الحارس عزام الذي أثبت جدارته بالوقوف بين الخشبات الثلاث، ومن بينها تصديه لضربتين في دقيقة واحدة، رأسية أبو حلاوة من جهة، وتسديدة الموريتاني ديني من جهة أخرى.

الداود لم يجد أمامه سوى إجراء 3 تبديلات دفعة واحدة، ومن بينهم المحترف المصري محمد زهير الذي لم يخيب ظن مدربه، وكان على الموعد فور دخوله في تسجيل الهدف الوحيد للفريق، بعد استغلاله عرضية زميله المحترف الأميركي من داخل المنطقة، مسددا كرة سكنت شباك البقعة عند الدقيقة 66.

البقعة وقف مكتوف الأيدي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسط تبديلات من قبل المدرب خضر بدوان من أجل إشراك أكبر عدد من اللاعبين الشباب، لتأتي فرصة خطيرة قبل نهاية الوقت الأصلي من البديل محيسن أبو جبلة من كرة خلفية، لكنها لم تعرف طريق المرمى، ليبقى الحال على ما هو عليه، وتنتهي أولى مواجهات الجولة بفوز شباب العقبة بهدف نظيف.