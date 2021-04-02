“شباب الملاكمة” يكثف تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم ببولندا

محمد عمار

عمان – يغادر منتخب الشباب بالملاكمة إلى العاصمة البولندية وارسو، يوم الجمعة المقبل، وذلك للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، والتي ستقام خلال الفترة من 10-21 شهر نيسان (ابريل) الحالي.

ويواصل منتخب الشباب معسكره التدريبي المغلق في مركز الإعداد الأولمبي، والذي يأتي بمشاركة تدريبات المنتخب الأولمبي الذي يتحضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ويشرف مدير قطاعات الفئات العمرية الكابتن عمر المجالي على تدريبات المنتخب إلى جانب مساعده جهاد الزعبي، ويضم المنتخب أنس السعدي، زيد البيطار، فهد جمال، حذيفة عشيش، راشد صويصات، تركي الرواشدة، عبدالله الأعرج والياس عبدالهادي، واللاعبات سيلينا الحسنات، حنان عايد، رنزل الحسنات وإسلام سريس.

وعن التدريبات المشتركة قال المجالي :” رفعنا من المستوى البدني للاعبين، من خلال حصص صباحية خاصة في الجانب البدني وفق أعلى معايير التدريبات والتوقيتات، إلى جانب تدريبات خاصة لكل لاعب لرفع منسوب اللياقة البدنية، ورفع مستوى وقدرات التحمل، من خلال تدريبات إضافية خاصة، وذلك لإيصال اللاعب للمستوى البدني المناسب، فيما يخوض المنتخب تدريبات مشتركة مع المتخب الأولمبي الذي يقيم معسكرا بذات التوقيت، وتهدف التدريبات المشتركة إلى إيجاد تربة خصبة لتدريبات قوية من اللاعبين الذين ضمنوا وصولهم إلى الأولمبياد، وذلك لكسر حاجز الرهبة لدى لاعبي منتخب الشباب، مع اقامة نزالات مشتركة تهدف لوضع اللاعبين في تحد كبير، والاستفادة أكبر قدر ممكن من هذه التدريبات، وتوفر الاحتكاك الأمثل للاعبي منتخب الشباب الذين يفتقدون إلى المشاركات الخارجية القوية، خصوصا بعد أن عصف فيروس كورونا بالأوضاع الرياضية في مختلف قارات المعمورة”.

ولم يحسم المجالي الأسماء والأوزان بعد، بانتظار أن يتم منح اللاعبين فرصة الذهاب ليوم إلى منازلهم، وإجراء فحص كورونا لكافة اللاعبين، وبعدها يتم حسم أمر المشاركين بالبطولة، حيث يتوقع أن يكون عدد المشاركين 4 لاعبين ولاعبتين.

معسكر خارجي للأولمبي

وينتظر أن يقوم الوفد الإداري للمنتخب الأولمبي بمراجعة السفارة البولندية، لاستصدار تأشيرات سفر للاعبي المنتخب الأولمبي، لاقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة 21 يوما، ويهدف المدير الفني للمنتخب اندرية من اقامة المعسكر للاستفادة من تواجد العديد من منتخبات العالم المشاركين ببطولة العالم للشباب، وإجراء تدريبات مشتركة، بالإضافة إلى حضور العديد من المنتخبات الأولمبية الأوروبية، التي تتحضر للتصفية الأوروبية، والمقررة في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أيار (مايو) المقبل، حيث ستتواجد أغلب المنتخبات الأوروبية التي حضرت مع منتخبات الشباب لرفع الروح المعنوية لها.

ويضم المنتخب الأولمبي إلى جانب اندريه، مساعده نبيل حيمور، مدرب اللياقة معاذ غازي، والخماسي الأولمبي محمد عبدالعزيز الوادي، عبادة الكسبة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش، بالإضافة إلى محمد اليازوري وأحمد طعيمات، والأخيرين يواصلان التدريبات بانتظار ما ستسفر عنه قرعة الاتحاد الدولي للملاكمة لتوزيع 53 بطاقة متبقية نحو الأولمبياد.