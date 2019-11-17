شباب بشرى بطلا لـ “طاولة الثانية” ودوري الأولى بلا هبوط

بلال الغلاييني

عمان – ظفر فريق شباب بشرى، بلقب دوري أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة، والتأهل إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد مشوار ناجح حقق من خلاله الفريق الفوز في لقاءاته كافة التي خاضها في الدوري، والتي جرت في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، وكان آخرها على فريق أقصى عمان، والأخير تأهل برفقة شباب بشرى إلى عالم الكبار.

وثمن رئيس نادي شباب بشرى قيس عبابنة، الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق وتأهله لأول مرة الى دوري الدرجة الأولى، معربا عن شكره الى نجوم الفريق باسم حسن وياسر طه وأمجد مفيد ومحمود بطاينة الذين صاغوا الإنجاز ونالوا اللقب.

من ناحية أخرى، تغيب فريق خرجا عن مبارياته المقررة في دوري الدرجة الأولى التي انطلقت أول من أمس، ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية مع فريق يرموك عمان والأخير أعلن عن تجميد اللعبة مؤخرا، وبالتالي فإن الصراع على الهبوط في الدوري قد اتضح بصورة كاملة، وبقي التنافس على اللقب فقط، والذي يبدو أنه قد ينحصر بين فريقي المفرق والأرثوذكسي، فيما يتنافس فريقا مدينة الحسين للشباب وحمادة للحصول على المركز الثالث، ما تحمل اللقاءات المقبلة مفاجآت تبعثر الأوراق وتقلب التوقعات.

وكانت نتائج لقاءات الدوري، قد شهدت فوز مدينة الحسين للشباب على فريق معدي بنتيجة 3-1، وفوز الأرثوذكسي على فريق مؤتة بنتيجة 3-0، وفوز فريق المفرق على معدي بنتيجة 3-0، وفوز فريق حمادة على فريق الطالبية 3-0، وفوز فريق الطالبية على فريق العقبة بنتيجة 3-2.