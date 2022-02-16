شباب يحفظون الإرث الشعبي لـ”شجرة الخروب” بالزراعة وتسويق منتجاتها

أحمد الشوابكة

مادبا- نشطت مؤسسة “إرث الأردن” باستحداث متحف تفاعلي في محافظة مادبا، بالتعاون مع مجموعة شباب محافظة مادبا الجامعيين، وبدعم من USAID، وذلك بهدف الحفاظ على أشجار الخروب من الانقراض وإعادة الاعتبار إلى زراعة الخروب بعد التراجع الكبير في العقود الأخيرة، حيث أقيمت لهذه الغاية ورش توعوية للتعريف بمزايا الشجرة وتعدد وظائفها بيئياً وصحياً، وأهمية المحافظة عليها كتراث يستمد “شعبيته” من الفوائد التي تقدمها البيئة وصحة المواطنين.

وشجرة الخروب لها فوائد عدة: ثمارها ودبسها يوفران غذاء صحياً، يستخدمان أحياناً في العلاجات للعديد من الأمراض المزمنة والمستعصية، إضافة إلى أن الشجرة نفسها، توصف بمقاومتها للجفاف وبقدرتها على النمو في تربة رملية أو صخرية كلسية. ولها ميزة إضافية، فهي تعمل على تنقية الهواء وترطبه وتجمل أماكن زرعها.

وقالت مديرية المشروع في مؤسسة “إرث الأردن” ريمان دويك “يستهدف المتحف التفاعلي السياح المهتمين بالأماكن الأثرية في مادبا؛ حيث إنه يوثق آثار يوحنا المعمدان، ويزيد من أعداد النشاطات التي تجذب السياح ويدعم مادبا بالتوثيق السياحي بسيرة يوحنا المعمدان، وأهم الأنشطة والأكلات التي كانت مشهورة في زمنه”.

ومن جانبه، أكد صاحب مبادرة المتحف التفاعلي في مادبا الطالب الجامعي يزيد الخروب، أن الهدف وراء إنشاء المتحف التفاعلي هو زيادة أعداد النشاطات السياحية في مادبا، ومنها التي توثق قصة يوحنا المعمدان وأهم المنتجات في زمنه، كالخروب الذي كان يؤكل وأيضا العسل، ويستهدف المتحف أهالي مادبا وجميع المهتمين بالآثار وتفاصيل القصص التاريخية.

وتهدف المبادرة إلى تزويد السوق، وخاصة في مادبا بأحد أهم أنواع المنتجات، ما سيسلط الضوء عليها لاستقطاب السياح وأيضا الأهالي والمهتمين بهذه المنتجات في الأردن، والتذكير بأهم القصص الدينية وإرثها المجيد، ألا وهي المنتجات الثلاثة: الخروب، العسل، والخبز، كما تستهدف المبادرة، المتاحف والمطارات ومحلات بيع كل من هذه المنتجات، وأيضا المناحل والتجار الذين يتعاملون بها، ومراكز بيع الزوار والمواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية والإرثية.

ويوضح الشاب الخروب، أن فكرة المبادرة تتركز بالإسهام في سد فجوات قطاع السياحة، وتتعلق بالإرث في محافظة مادبا، وشجرة الخروب هي من التراث المهدد بالانقراض، وأصبحت نادرة الوجود في الطبيعة، حيث يصنع منها الدبس والعصير، لكنهما غير متوفرين، لندرة وجود أشجار الخروب.

ويتابع “معظم السياح والزوار لا يعرفون بوجود تاريخ وإرث ليوحنا المعمدان ولا يمتلكون معلومات كافية عن يوحنا المعمدان، ولا حتى مكان وجود تاريخ يوحنا المعمدان، لعدم توافر الدليل السياحي الذي يضيف الموقع للأماكن السياحية، حيث يتم التركيز على أماكن معينة فقط، وننسى الإرث المهدد بالانقراض”.

وأضاف الخروب أنه من خلال المتحف التفاعلي وصناعة المنتجات السياحية تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية التي تدل على تاريخ يوحنا المعمدان تباع داخل المتجر، كالعسل والشمعدان وشمع العسل والخروب (بذور، دبس، وعصير).

ويبين الخروب أن فريق المبادرة يحرص على التسويق لمنتوجات المتحف، كالقطع والمأكولات التي يقدمها المتحف لجذب السياح، وأيضا توفر هدايا تذكارية للزوار، وبيع حبوب الخروب لزراعته في جميع المناطق، وأيضا عمل دبس الخروب وعصير الخروب، وشجر الخروب، ليتم زراعته والحفاظ على الإرث، وعليه سيزيد النشاط الاقتصادي.

وعبر الخروب عن شكره لوزير الشباب الأسبق الدكتور فارس البريزات، بقوله “لم نتوان في تقديم الدعم اللوجستي وفتح قنوات للفريق، مع شركائنا ممثلة بمؤسسة إرث الأردن التي نفذت المشروع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.

ويقول الشريك المؤسس للمبادرة ضياء الدين العوايدة “بعد الاطلاع التاريخي على قصة سيدنا يوحنا المعمدان التي جرى جزء مهم من أحداثها في مكاور مادبا وتزامناً مع فوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية، تم التفكير بمبادرة تساند هذا اللقب وتضيف عليه روعة المكان”.

ويضيف أن المبادرة تعد إضافة نوعية جادة لتنشيط الحركة السياحية والثقافية في المدينة التاريخية.

وتقول المشاركة في المبادرة منار عارف الزيدان “من خلال هذا المشروع تمكنت من اختبار مهاراتي ومعرفة نقاط القوة لدي بطرق جديدة خارجة عن الروتين المعتاد، وخوض تجربة جديدة من إنشاء مشروع من البداية حتى النهاية بكل تفاصيلها وتحدياتها التي واجهتنا وتعلمنا منها الكثير”.

وتقول المشاركة في المبادرة حنين الزعبي “فكرة المشروع مهمة لزيادة حركة السياحة وجذب السياح إلى محافظة مادبا، كونها مرتبطة بقصة تاريخية، وأيضا التذكير بقيمة المنتجات المعروضة بالمشروع وفوائدها القيمة، وجميعنا نعلم القيمة الغذائية للخروب”.

وتقول مشاركة أخرى في المبادرة مريم الزعبي “إنه لا يوجد في محافظة مادبا تجارب سياحية تفاعلية، هذه المبادرة تهدف إلى زيادة أعداد النشاطات التي تجذب السياح والمهتمين بالآثار وقصصها وعلاقتها بالمنتجات التراثية”.

ويقول المهندس الزراعي خليل عريوة في شرح عن شجرة الخروب “إنها تنتمي إلى فصيلة الأشجار القرنية، وثمارها عبارة عن قرون خضراء شبيهة بقرون اللوبياء، وقد يصل طول القرن الواحد إلى 20 سنتم ويحمل الكثير من البذار”.

ويضيف عريوة “أنه يستفاد من ترسبات بذور الخروب لاستخدامها أعلافاً للماشية أو مواد كيماوية مخصبة للأراضي الزراعية، ولا تتوقف فوائد بذور الخروب عند هذا الحد؛ حيث تستخدم كمواد أولية في إنتاج مستحضرات طبية وتجميلية”.

وتدرك اختصاصية التغذية أركان حسن، فوائد تناول “دبس الخروب”، بأنه يساعد مرضى السكري، فضلاً عن أنه علاج فعال للإمساك؛ لأنه يسهل عملية الهضم وينشط عمل المعدة. وإلى كل هذا، تضاف فائدة أخرى، هي أن الدبس “يقوي خلايا الجسم ويغذيها، وهو علاج للضغط النفسي وحالات الاكتئاب، ويمنح متناوليه طاقة جسدية وفكرية، ومدر للحليب لدى المرضعات”.