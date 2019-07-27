شباط مديرا لمنتجع وسبا كراون بلازا البحر الميت

عمان- أعلن أسامة مسعود، مدير العمليات الأقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال – الأردن ولبنان عن تعيين وسام شباط مدير فندق لمنتجع وسبا كراون بلازا البحر الميت – الأردن. وسام يتمتع بشغف وخبرة واسعة في مجال إدارة الفنادق حيث شغل العديد من المناصب خلال 24 عاما في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة

والأردن كان آخرها منصب مساعد المدير التنفيذي لفندق كراون بلازا عمان. السيد وسام شباط متحمس لمنصبه الجديد ويتطلع نحو العمل يدا بيد مع زملاء المنتجع لتحقيق المزيد من الإنجازات وأفضل النتائج في رحلة النجاح.

وقال وسام “بعد أن عملت مع بعض أكبر إحدى العلامات التجارية العالمية في عالم الفنادق ، سأسعى دائما للاقتراب من ضيوفنا، والاستفادة من البيانات بطرق أكثر مسؤولية لخلق تجربة مدهشة لا تنسى لنزلاء منتجع وسبا كراون بلازا البحر الميت – الأردن. يسرني أني مُنحت هذه الفرصة لأصبح مدير فندق لمنتجع وسبا كراون بلازا البحر الميت – الأردن ، وأتطلع إلى زيادة تحسين جودة الخدمة وقيمة العلامة التجارية في المستقبل”.

ويتمتع منتجع وسبا كراون بلازا البحر الميت – الأردن بموقعه المتميز وخدماته سواء للعمل أو الترفيه. يتوفر في منتجع 420 غرفة وجناحا و٥ مطاعم تناسب جميع الأذواق، كما يقدم العديد من الخدمات والمرافق للنزلاء حيث يتوفر مرافق

وخدمات خاصة بتنظيم الحفلات والمؤتمرات شاملة لخدمة الإنترنت المجانية بالإضافة إلى نادي صحي مجهز بأحدث المعدات والخدمات ويتضمن 30 غرفة علاج وثلاث برك داخلية التي تضمن الراحة وتجديد النشاط.