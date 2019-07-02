“شبح” ميسي يشكل “كابوساً” لـ تيتي قبل “السوبر كلاسيكو”

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – كشف مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي ، أنه لم ينم عمليا في الأيام الماضية ، بسبب حماسه الزائد قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا “فجر الأربعاء” في بيلو هوريزونتي.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي : “لا يسعني الإنتظار، لدي الكثير من التوقعات لدرجة أنني لا استطيع النوم ، ستكون مباراة كبيرة وعرض جميل”.

وتابع المدرب البالغ (58 عاما) عشية مباراة “سوبركلاسيكو” أميركا الجنوبية على ملعب (مينيراو) : “لقد استيقظت فجراً وكنت أفكر ، عادة أدوّن الملاحظات ، لكن أحد الأسباب التي قد تحرم تيتي من النوم هي ليونيل ميسي” ، النجم الأرجنتيني الحالم بإحراز لقب قاري أول مع “ألبي سيليسيتي” رغم انجازاته الخارقة مع فريقه برشلونة الإسباني.

وشرح تيتي – الذي يشرف على تدريب البرازيل منذ العام 2016 عن أفضل لاعب في العالم 5 مرات ، بالقول : “يمكنه صناعة الفارق في أيّة لحظة .. لا يمكننا إيقاف ميسي. يمكننا تضييق مجال حركته لكن ليس ايقافه ، الأرجنتين تحسنت على المستوى الجماعي”.

ويبدو أن تيتي لا ينام كثيرا ، لكن ليس لديه “كوابيس” حول اللعب مجددا في ملعب (مينيراو) ، حيث منيت البرازيل بأقسى هزيمة في تاريخها بالدور نصف النهائي لمونديال 2014 أمام المانيا 1-7.

وختم تيتي حديثه بالقول : “يعمل هذا الأمر في الإتجاهين ، الفوز لا يمنحنا أفضلية والخسارة 1-7 لا تلحق بنا الضرر ، ستكون مباراة مختلفة ومباراة كبيرة ، الخصومة كبيرة لكننا لا نتخاصم سوى مع الذين نقدّرهم”.

(أ ف ب)