شبغلر.. لماذا نعمل أصلا؟

هآرتس

نحاميا شترسلر 2/4/2021

لا أعرف لماذا مئير شبغلر، المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، يقسو علينا جدا. فقد اقترح مؤخرا تقصير أسبوع العمل الى أربعة أيام. ومن غير الواضح لماذا لم يقترح أن ننزل الى ثلاثة أو حتى أقل. هو يقول إن النزول الى أربعة أيام عمل “سيسرع عجلة الاقتصاد وسيؤدي الى رفاه أكثر”. اذا لماذا لا ننقصها أكثر؟ هل بهذا ستتحرك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع والرفاه سيكون أكثر؟.

ربما هو لا يعرف، لكن تقصير أسبوع العمل لا يعد موضوعا جديدا. سياسيون كثيرون لهم شعبية طرحوا هذا الموضوع على جدول الأعمال في السنوات العشرين الأخيرة. مع ذلك، صحيح أنه لا أحد منهم وصل الى ذروة شعبوية شبغلر: العمل يوم أقل، أيضا عدم زيادة عدد ساعات العمل في اليوم وأيضا عدم خفض الأجور. نوع من الحل المدهش غير الممكن. شبغلر أيضا اقترح أن يزيد كل مشغل عدد العمال لديه بـ20 في المائة من أجل أن لا ينخفض الإنتاج. هذا أمر غير معقول كليا وهستيري للغاية، الى درجة أنك تسأل نفسك وبخوف: هل هذا هو الشخص الذي يقوم بإدارة عشرات مليارات الشواقل من أموال التأمين الوطني؟.

في نهاية المطاف، فإن كل مصنع وكل بقالة وكل مصلحة تجارية في القطاع الخاص تحاول التوفير في النفقات بقدر استطاعتها. هم يواجهون منافسة شديدة من جانب مصالح تجارية محلية ومستوردين ومن كل العالم عندما يقومون بالتصدير. وفجأة يطالبهم بزيادة 20 في المائة في نفقات الأجور. النتيجة ستكون أن القطاع التجاري سيعاني من خسائر فادحة الى درجة الإفلاس. وإضافة الى ذلك، في اللحظة التي يعمل فيها كل واحد منا بدرجة أقل فإن إجمالي الإنتاج المحلي سينخفض ومستوى الحياة سينخفض أيضا. لأن السبب في الزيادة في الإنتاج وفي مستوى المعيشة في السنوات الأخيرة (حتى كورونا) كان المزيد من العمال الذين قدموا المزيد من ساعات العمل. هذا مصدر النمو لدينا. هل بعد ذلك تريد تدميرنا؟.

شبغلر أيضا لا يعرف أن العامل يحصل على الأجر حسب قيمة ناتجه الحدي. إذا عمل أقل فإنه سينتج أقل، لهذا فإن أجره سينخفض. وإعلانه بأن الأجور لن تنخفض هو هراء. شبغلر يمكنه أن يفعل ذلك بالتأمين الوطني لأن هذا أموال عامة لدافعي الضرائب، لكن في القطاع الخاص يجب أن يكسب، لهذا الأجور ستنخفض بالتأكيد، بألف طريقة مختلفة. ومن سيتضرر بصورة أكبر هم الضعفاء في المجتمع الذين سيتحملون الانخفاض من دون قدرة على المساومة. ومن أجل أن يكون السحر كاملا فإن شبغلر قال إنه في يوم العطلة الإضافي فإن العمال “سيستجمون أكثر وسيستهلكون أكثر”، وهذا سيجلب النمو. ولكن هذا أيضا هراء. النمو يأتي بالضبط بالطريقة المعاكسة، يأتي من زيادة الاستثمار وليس من زيادة الاستهلاك. أيضا الاستهلاك لا يتم تحديده حسب عدد أيام العطلة، بل حسب مستوى الدخل. ولأن هذا المستوى سينخفض فإن مستوى الاستهلاك سينخفض.

في كل فترة كورونا شبغلر كان المساعد المخلص لنتنياهو، وهورودوس في سكب المال على الجمهور. ولكن هذا أيضا غير مفاجئ. شبغلر هو ليكودي. وقد كان عضوا في مركز الحزب حتى العام 2001. ومن قام بتعيينه مديرا عاما لمؤسسة التأمين الوطني هو وزير الرفاه السابق حاييم كاتس، بطل التعيينات السياسية. لذلك لن أندهش اذا قام بيبي وهورودوس بالخروج “بخطة جديدة” من أجل الانتقال الى أربعة أيام عمل في الأسبوع. ولكن لماذا أربعة. من الأفضل أن لا نعمل على الإطلاق.