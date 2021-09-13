شبهة “تشخيص خاطىء” يتسبب بوفاة طفلة بعد انفجار زائدتها الدودية و”البشير” يحقق

عماد العجلوني

عمان- شكل مستشفى البشير الحكومي، اليوم الاثنين، لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، بعد انفجار زائدتها الدودية، نتيجة شبهة تشخيص طبي خاطىء.

بدوره، أكد مدير عام مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات، لـ”الغد”، أنه تم تشكيل لجنة التحقيق بحادثة الوفاة ويتوقع صدور النتائج غدا الثلاثاء.

وقال السليمات إن “أعضاء لجنة التحقيق هم من المختصين المحايدين وبالتحديد أطباء من مختلف التخصصات”.

وأكد أنه “إذا أثبت التحقيق وجود أي خطأ طبي أدى الى وفاة الطفلة فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ارتكب الخطأ” قائلا: “لا تهاون في حياة المواطنين”.

وتوفيت الطفلة نتيجة شبهة تشخيص طبي خاطىء لها من قبل كوار المستشفى، حيث كانت بحاجة لعملية فورية لاستئصال الزائدة الدودية لكنه تم إبلاغ ذوويها بأنها تعاني من التهاب مسالك بولية، ولكن بعد تفاقم حالتها تم تشخيص حالتها لدى طبيب خاص وأكد حاجتها للعملية.

ونظرا لوضع ذويها المالي تقرر إعادتها إلى مستشفى البشير لكن كانت الزائدة الدودية قد انفجرت وأصيب بتسمم دم في جميع أنحاء جسمها.