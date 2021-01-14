شبيبة التلال هم ذراع سياسية وليسوا خارقين للقانون

هآرتس

بقلم: يعيل ليفي

جهود الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية توجد في مركز انتقاد اليسار. تاليا ساسون اصطدمت مع الوزيرة عومر ينكلفيتش (“هآرتس”، 11/12)، وعززت معارضتها للشرعنة بأن هذا أمر “غير قانوني وغير قابل للتغيير”. ونوعا لنداو سمت تورط ازرق ابيض في هذه العملية بـ”تحليل المحرم” (“هآرتس”، 5/1).

البؤر الاستيطانية ليست “امور محرمة” وقانونيتها هي مسألة ثانوية. في هذا الشأن الوزيرة ينكلفيتش كانت اكثر دقة ممن يمثلون موقف اليسار عندما كتبت بأن “الدولة أيدت اقامة وتطوير هذه المستوطنات. لأنها خدمت الحاجة السياسية، الامنية – الاستراتيجية والصهيونية مثلما رأتها الحكومة”.

في العام 1992 تعهدت حكومة اسحق رابين بتجميد بناء مستوطنات جديدة. ومنذ ذلك الحين وجهت طاقة مشروع الاستيطان الى اقامة بؤر استيطانية بدون مصادقة رسمية. وفي ظل حكم اليمين حصلت هذه الجهود على الدعم من مؤسسات الدولة، مثلما تظهر ذلك بوضوح الوثائق الرسمية. لذلك، فانه من التزوير أن نصفه كنوع من خرق القانون الذي يتم دفعه قدما من قبل من يسمون بـ “شبيبة التلال”.

يوجد للبؤر الاستيطانية دور واضح في السيطرة على اراضي في الضفة الغربية. المنطق الامني ساعدهم على سبيل المثال، في خلق وجود مستوطنين مسلحين الى جانب مستوطنات معزولة. وليس عبثا اقيمت بؤر استيطانية في اعقاب عمليات ضد مستوطنين. بؤر استيطانية اخرى استهدفت توسيع المستوطنات القانونية. وحتى الآن تمت اقامة اكثر من 120 بؤرة استيطانية. وبدون دعم من الدولة والجيش هذا الامر لم يكن ممكنا. شبيبة التلال هي ذراع للدولة وليس خارقين للقانون.

الخطاب القانوني في مسألة قانونية البؤر الاستيطانية هو أمر اشكالي لاربعة اسباب. الاول، هو عالق في المنطق السياسي الذي يدفع قدما بهذا المشروع: عرض اقامة البؤر الاستيطانية كخطوة تم تنفيذها ليس بواسطة الدولة، بل بواسطة خارقين للقانون. هذا يمكن الدولة من أن تبرر الحاجة الى شرعنة البؤر الاستيطانية بالرغبة في عدم هدم المزيد من البيوت وليس بالحاجة الى السيطرة.

الثاني، حسب المنطق الاشكالي للخطاب القانوني لليسار الليبرالي، فان القانوني هو الشرعي والشرعي هو القانوني. الاجراءات أهم من جوهر العمل مع تمييز مصطنع بين المستوطنات القانونية والمستوطنات غير القانونية. الثالث، الخطاب يركز النقاش على المس بحقوق الملكية للفلسطينيين وحقهم في المساواة، وليس على المنطق والاخلاق السياسية التي تتمثل بحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. هكذا، ليس عبثا أنه تتم اقامة معظم البؤر الاستيطانية في المناطق ج، التي تشكل احتياطي لتطوير اقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد كان بالامكان فصل النقاش حول البؤر الاستيطانية لولا أن عملية تسويتها جرت بموازاة الضم غير الرسمي للمناطق ج. وشرعنة البؤر الاستيطانية تجري في موازاة تشغيل مروحيات موجهة من اجل تشخيص خرق البناء من قبل فلسطينيين والعمل على هدم بيوت وتسريع ابعادهم من المناطق ج.

اعضاء ازرق ابيض لا يحللون الحرام، بل هم يدفعون قدما بسياسة متفق عليها، رغم أنها تجري في منطقة الشفق. المستوطنات ليست سرطان مثلما تقول وبحق، ينكلفيتش، حيث أنها في نهاية المطاف ليست ورم منفلت العقال لخلايا، بل تضخم طبيعي. الضم الفعلي الخفي عن العين هو الذي يجب أن يقف في مركز الخطاب، لأن هذا ما يحبط حل الدولتين، الذي التزمت به اسرائيل والذي هو حق للفلسطينيين. الضم يجب انتقاده ومحاربته، ليس بالوسائل التي يتم تجنيدها لتطبيقه