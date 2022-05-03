شبيهة سامية الجزائري تتصدر الترند وتقلّدها باحتراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة سورية وهي تقلد الممثلة السورية سامية الجزائري.

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وظهرت الطفلة وهي تؤدي حركات الجزائري، حيث قلدت حركات شخصية “أم محمود” في مشهد لها برفقة الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد والممثل أيمن رضا، في مسلسل “عيلة خمس نجوم“.

وحظيت الطفلة على إعجاب آلاف المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بأداء الطفلة وتمكنها من إعطاء ملامح الممثلة سامية الجزائري بطريقة كوميدية.

حيث اعتمدت تسريحة شعر قريبة من تلك التي تعتمدها الجزائري في معظم أدوارها وأعمالها الكوميدية.