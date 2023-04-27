شبيهة كيم كارداشيان تفارق الحياة نتيجة خطأ طبي.. وعائلتها تتحرك

توفيت عارضة الأزياء “كريستينا أشتين جوركاني”، المعروفة بشبهها الكبير مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن عمر ناهز 34 عاما، إثر إجراء طبي خاطئ، وفق ما ذكرت عائلتها في بيان.

وبحسب بيان العائلة، فقد توفيت أشتين جراء تعرضها لأزمة قلبية يوم الخميس الـ 20 من أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة ذلك “الإجراء الطبي الذي أخذ منعطفا نحو الأسوأ”، دون أن تحدد ما هو ذلك الإجراء، لكنها أكدت أنه الآن “قيد التحقيق”.

وأشارت عائلة جوركاني إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا في وقت مبكر من فجر يوم الخميس الفائت، من أحد أفراد الأسرة، حيث كان يصرخ ويبكي بشكل هستيري، مرددا “أشتين تحتضر. أشتين تحتضر”.

وجاء في البيان :”المكالمة الهاتفية التي أعلمتنا باحتضار ابنتنا حطمت عالمنا على الفور، وستظل تطارد عائلتنا إلى الأبد”.

ونعت العائلة ابنتها، قائلة: “لقد كانت روحًا حرة محبة ومهتمة، كانت دائمًا تستغرق وقتًا لترسم ابتسامة على وجه أي شخص تقابله.. لقد كانت تجلس على ركبتيها عند الحديث مع الأطفال”، مشيرة إلى أنها “تتمتع بموهبة التواصل مع الناس”.

وتابعت: “في العديد من المناسبات كانت تحوّل خصومها إلى أصدقاء مدى الحياة بسبب فرحها الجذاب وطاقتها الإيجابية وابتسامتها الجميلة التي أعطتها لمن حولها”.

واختتمت العائلة البيان بالقول: “روح أشتين هي نور سيستمر إلى الأبد وسينير حياة أحبابها من حولها وأولئك الذين تركتهم وراءها”. -وكالات