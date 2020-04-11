“شتوة نيسان” تزيد ثمار حظر التجول الشامل

إيمان الفارس

عمّان – “شتوة نيسان بتحيي الإنسان”، المثل المعروف تاريخيا، تعدى اليوم مفهومه الشعبي تزامنا وهطول الأمطار خلال يومي حظر التجوال الشامل، وسط مساهمته إيجابا ليس فقط على صعيد حقيقة إنعاشه المزروعات، إنما انعكاسه على التزام المواطنين بقرار الدفاع ضمن إجراءات الحكومة لمحاربة “كورونا”.

برودة الطقس والهطول المطري الذي شهدته مختلف المناطق الأردنية، أحيا حصيلة بلغت 0 من الإصابات بفايروس “كورونا” يوم الجمعة للمرة الأولى منذ بدء أزمة الجائحة العالمية، وسط التزام ووعي مضاعفين لدى المواطنين، وذلك رغم تكرار إصدار القرار بهذا المضمون، بعد قرابة الأسبوع.

وعلى أرض الواقع، ورغم مساهمة حالة الأجواء ودرجات الحرارة المنخفضة، بشكل كبير في خفض أعداد خارقي الحظر الشامل في الجمعة الماضي لأرقام لا تذكر، مقارنة بجمعة الأسبوع الذي سبقه، إلا أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني المتلفز خلال يوم الجمعة الأخيرة، لاقى أفضل وأعمق الأثر في نفوس الأردنيين.

ومما لاشك فيه أن خطاب جلالته تزامنا ويوم الحظر الشامل، والذي أكد من خلاله فخره حيال المستوى العالي المرتبط بحرص المواطنين الأردنيين ومسؤوليتهم عن سلامة الوطن وأمانه، بعفوية وأبوية مطلقتين، انعكس بشكل واضح على التزامهم بعدم خرق الإجراءات المشددة والتي لاقت استحسانا واسعا وإيجابيا، خاصة عقب الإعلان عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال الجمعة.

وبالنظر إلى حجم خرق الحظر الشامل خلال جمعة الأسبوع الماضي التي صادفت 3 نيسان (أبريل) والجمعة الأخيرة في 10 من الشهر ذاته، فإن جمعة الأسبوع الماضي سجّلت ما يتجاوز 500 مخالفة لخرق حظر التجوال الشامل، ناهيك عن ضبط نحو 100 مركبة مخالفة وفي مختلف محافظات المملكة، بما فيها العاصمة عمّان، والتعامل معها ضمن القوانين والإجراءات اللازمة، وذلك مقابل توقيف وضبط 39 مركبة و136 شخصا خالفوا الحظر الشامل في مختلف المناطق وذلك خلال جمعة الحظر الشامل الأخيرة.

وفي تصريحات صحافية مؤخرا، أشاد مدير عمليات أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن مازن الفراية، بالتزام المواطنين بالحظر الشامل الجمعة الأخيرة، مضيفا أن عدد مخالفات حظر التجول لا تكاد تذكر.

وأشار الفراية إلى أن إطلالة جلالة الملك عبد الله الثاني مثّلت حافزا أكبر نحو استمرارية التزام المواطنين بمنازلهم وعدم كسر الحظر الشامل المفروض وذلك ضمن خطوات محاربة الأردن للجائحة العالمية “كوفيد – 19”.

وأكد الفراية أن التزام المواطنين ليس مرتبطا فقط بوقف حركة المواطنين، إنما ضرورة لوقف أي تمدد أو انتشار للفايروس خلال الفترة الراهنة، داعيا لعدم استغلال إمكانية الحصول على التصاريح، وإن كانت لوقت محدد، لأغراض غير التي شرعت من أجلها، مع الأخذ بالاعتبار للأولويات الإنسانية والأغراض الملحة للمواطنين.

من جهته، أثنى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة خلال يوم الجمعة، على التزام المواطنين بالحظر الشامل معتبرا أنه كان “ممتازا”.

وأعلن العضايلة، في تصريحات صحافية، أن قرار حظر التجول الشامل قد يتكرر، وذلك بحسب المعطيات التي ترد من العمل الطبي الميداني، ومدى التزام المواطنين بالتعليمات، مؤكدا أن هذا القرار يشمل أيضا الكادر الحكومي والفريق الوزاري.

وتعمل كافة كوادر مديرية الامن العام على مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، حيث لا تهاون أو تمييز في تطبيقها. وفرض الأردن، بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا”.

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