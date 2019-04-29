شحادة: المملكة مؤهلة لتصبح مركزا عالميا لخدمات الشركات و”الناشئة”

عمان -الغد – أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أن الأردن قادر على أن يكون مركزاً لتقديم الخدمات للشركات العالمية، إضافة إلى قدرته أن يكون محطة حاضنة للشركات الناشئة في الريادة والابتكار.

وقال شحادة، خلال جلسة حوارية بعنوان “مخرجات مؤتمر لندن: الطريق للإنجاز” نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس، أن الأردن يشكل 27 % من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة، مؤكداً أن أهم النتائج المبدئية لمؤتمر لندن أنه تم استقطاب اول شركة عالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ستعمل على تقديم الخدمات من خلال المملكة إلى الخارج.

وأضاف شحادة خلال الجلسة، التي شارك فيها السفير البريطاني لدى الأردن إدوارد اوكدن، وبحضور عدد من السفراء وممثلي الجهات المانحة والقطاع الخاص في الأردن، وكانت برعاية مجموعة الناعوري وبنك ستاندرد تشارترد والصندوق السعودي الأردني للاستثمار، أن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إجراءات واضحة تذلل كافة العقبات أمام المشاريع الاستثمارية القائمة والجديدة، مؤكداً أن هيئة الاستثمار بدأت بمشروع أتمتة أهم 11 خدمة يحتاجها المشروع الاستثماري سيتم الاعلان عنها خلال الشهرين المقبلين.

وذكر وزير الاستثمار أن الحكومة عملت على عرض المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية خلال مشاركتها في مؤتمر لندن، بهدف الترويج للمملكة كبيئة حاضنه للاستثمار.

وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ماري قعوار، عن فتح 20 قطاعا جديدا أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي في هذه القطاعات بعد تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، الذي أصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز.

كما كشفت قعوار عن عدد من الإصلاحات التي تم إنجازها أخيرا منذ إطلاق مصفوفة الإصلاحات لفترة 5 سنوات في مؤتمر مبادرة لندن 2019 في شباط (فبراير) الماضي والموجهة نحو النمو وخلق فرص العمل، والتي تم العمل عليها بالتعاون مع مجتمع المانحين وبدعم فني من البنك الدولي.

وأضافت قعوار أن مصفوفة الاصلاحات ذات أولوية قصوى، وهي مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الإطار الزمني المقترح (5 سنوات)، وتحقيقها سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

وأشارت الى وضع تعليمات لتعزيز الإطار التشريعي واستقراره بما يضمن الحوار مع القطاع الخاص قبل صدور أي تشريع يمس عمل القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثنى غرايبة، إن الأردن وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة إلا أنه حافظ على النمو الاقتصادي حتى ولو كان هذا النمو محدوداً. وبالنسبة لقطاع الاتصالات قال الغرايبة إن الأردن يمتلك ميزة تنافسية تساعده في جذب شركات الاتصالات لتقدم خدماتها من الأردن إلى العالم، وتنطلق هذه الميزة لوجود الكفاءات والمواهب الأردنية في هذا القطاع وغيره من القطاعات المساندة.

وأعلن الغرايبة أنه تم تأسيس مبادرة تحت اسم “مجلس المهارات القطاعية” وهو عبارة عن مجلس مكون من مجموعة من شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى وزارتي العمل والاتصالات، وذلك لتحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل الأردني وتشبيك هذه المعلومات مع الجامعات الأردنية.

وأعرب سفير المملكة المتحدة في الأردن ادوارد اوكدن عن جدية المملكة المتحدة في دعم الاقتصاد الأردني والعمل جنباً إلى جنب مع الأردن لتجاوز التحديات الراهنة والوصول إلى أردن قوي وثابت في وجه الأزمات والصعاب. وقال أوكدن أن التحدي الذي يجب ان يعمل على تجاوزه الجميع هو كيفية خلق وظائف جديدة للشباب في الأردن.

وقال السفير أوكدن إن الأردن يمتلك ميزة تنافسية تساعده في جذب الاستثمارات في القطاعات الخدمية الواعدة، ولذلك ستستمر المملكة المتحدة في البناء على مبادرة لندن خلال السنوات المقبلة.

وأكد السفير البريطاني ان مبادرة لندن هي عبارة عن عملية مستمرة لدعم الأردن ويجب التعاون بين جميع أصحاب العلاقة للحفاظ على استدامة واستمرارية هذه العملية. وأشار إلى أن هناك مشاريع واضحة وخريطة طريق تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن، ويسير العمل من قبل الحكومة بناءً عليها.

من جهته بين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، أن مؤتمر لندن جاء لحشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، إدراكاً من المجتمع الدولي لحجم التحديات والأعباء التي يواجهها الأردن خاصة وأنه من أكثر الدول التي تتحمل أعباء اللجوء السوري، وذلك لزيادة المساهمة بتعزيز قدرة الأردن في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام. مؤكداً على دور مؤتمر لندن في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد الشراكات على مختلف الأصعدة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتحفيز النمو وتوليد فرص العمل، وتعزيز أسس الاستقرار على المستوى الكلي.