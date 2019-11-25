شحادة رئيسا لمجلس أمناء جمعية رجال الأعمال الأردنيين

عمان- الغد- انتخب مجلس امناء جمعية رجال الاعمال الاردنيين خلال الاجتماع الاول الذي جرى امس، موسى شحادة رئيساً لمجلس الأمناء و أيمن حتاحت نائباً للرئيس والدكتور رجائي صويص أميناً للسر .

ووضع مجلس الأمناء آلية عمله خلال الفترة القادمة من خلال تشخيص الوضع الاقتصادي في المملكة والعمل على حل أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي المنشود قطاعياً، بدءً بالقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى للاقتصاد الأردني، وتكثيف عمل لجان الجمعية من أعضاء الهيئة العامة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع بأن قرار الهيئة العامة بإنشاء مجلس الأمناء جاء في صالح تحقيق أهداف الجمعية، وسوف يكون له تأثير إيجابي في تطوير آلية عملها مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يهدف إلى دعم الجمعية وخططها ونشاطاتها في حدود غاياتها المعتمدة، و في محيط العلاقات المحلية والعربية والدولية.

كما ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوطيد علاقات الجمعية بالمؤسسات والجمعيات المماثلة في العالم وتقديم الدعم والمشورة لبرامج الجمعية ونشاطاتها وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذه البرامج والنشاطات.

هذا ويضم مجلس الأمناء في عضويته الدكتور عدنان بدران، ثابت الطاهر، خلدون أبو حسان، المهندس عوني الساكت، المهندس حسام الدين الهدهد، محمد البلبيسي، حسن الطباع، ميشيل نزال، المهندس عبد الحليم عابدين، غسان نقل، خالد عليان، والدكتور عبد الله البشير.