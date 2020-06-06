شحنات ساعات هواوي الذكية تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا في الربع الأول من عام 2020

عمّان، حزيران 2020: أصدرت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) مؤخرًا تقريرًا فصليًا لتعقب الأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم، والذي أظهر أن الشحنات العالمية من الأجهزة القابلة للارتداء وصلت إلى 72.6 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، مع زيادة سنوية بلغت نسبتها 29.7%.

ووفقًا للتقرير، حافظت هواوي على حصة عالية من سوق الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2020، مع زيادة شحنات الأجهزة القابلة للارتداء على أساس سنوي بنسبة 62.2%.

في قطاع الساعات الذكية، تم شحن 16.9 مليون وحدة من الساعات الذكية في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض 7.1% على أساس سنوي. واحتلت هواوي المرتبة الثانية مع شحن 2.6 مليون وحدة، بزيادة 118.5% على أساس سنوي، مما يجعلها العلامة التجارية الوحيدة للساعات الذكية التي تنمو بأكثر من 100%.



أحدث بيانات سوق الساعات الذكية من مؤسسة البيانات الدولية (IDC)

وكشف تقرير مؤسسة البيانات الدولية أن هواوي واصلت نموها بفضل وجودها القوي على الإنترنت وعلاقاتها الوثيقة مع تجار التجزئة. وفي الوقت نفسه، تنمو أعمال الساعات الذكية من هواوي ضد التيار، نتيجة إطلاق منتجها الجديد في الربع الأول، بالإضافة إلى التحسين المستمر لميزات اللياقة والصحة. وفي الربع الأول من عام 2020، أطلقت هواوي سلسلة أجهزة Huawei WATCH GT 2 الجديدة على مستوى العالم. ومن خلال التحسين المستمر في تكنولوجيا المستشعرات، توفر ساعات هواوي الذكية مزايا رائعة في تتبع اللياقة البدنية والصحة، حيث تأتي ميزة قياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مع سلسلة Huawei WATCH GT الجديدة التي تلقت ردود فعل إيجابية من السوق.

ونالت ساعة Huawei WATCH GT 2e، التي تم إطلاقها في الربع الأول من عام 2020، جائزة “أفضل خيار – Best Choice” من Pocketnow، أحد أفضل منافذ التكنولوجيا العالمية.

وعلاوة على ذلك، ونظرًا لأن هواوي تسرع في تنفيذ استراتيجية الحياة السلسة 1+8+N (1+8+N All-Scenario Seamless AI Life ( لحياة سلسة في عام 2020، فإن ساعات هواوي الذكية تتكامل مع النظام البيئي لجميع السيناريوهات الخاصة بهواوي بطريقة أفضل، وهو ما يوفر للمستهلكين تجربة غنية في اللياقة البدنية والصحة.