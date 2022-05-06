شحنة أسلحة أميركية لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار

واشنطن- قال مسؤولون أميركيون لرويترز، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القادمة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر.

هذا وكشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية قيمة ساعدت القوات الأوكرانية في تحديد موقع السفينة الرئيسية موسكفا، في الأسطول الروسي بالبحر الأسود وضربها الشهر الماضي، وهي علامة أخرى على أن الإدارة تخفف القيود التي فرضتها على نفسها بشأن المدى الذي ستذهب إليه في مساعدة أوكرانيا ضد روسيا.

وبحسب التقرير، تعتبر المساعدة في الاستهداف، والتي ساهمت في غرق السفينة الرئيسية موسكفا، جزءا من جهد سري مستمر من قبل إدارة بايدن لتوفير معلومات استخباراتية في ساحة المعركة في الوقت الحقيقي لأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن تلك المعلومات الاستخباراتية تشمل أيضًا مشاركة تحركات القوات الروسية المتوقعة في منطقة دونباس.