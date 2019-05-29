شخصان بحوزتهما مواد مخدرة بقبضة الأمن

عمان- الغد- القت إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في لواء البتراء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاربعاء: إن معلومات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب حول تواجد شخصين من المشبوهين، أحدهما بحقه 7 طلبات أمنية في منطقة البيضاء بلواء البتراء جنوب المملكة، وبوشر بتتبعهما لإلقاء القبض عليهما.

وأضاف أنه جرت مداهمة مكان تواجدهما، وألقي القبض عليهما، وضبط بحوزتهما 346 حبة من حبوب الكبتاجون وعدة قطع من مادة الحشيش المخدرة، وبوشر التحقيق.