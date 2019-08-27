شخصيات رياضية عالمية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – سيكون البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية على رأس كوكبة من الشخصيات الرياضية العالمية والقارية البارزة حاضرة وشاهدة عيان في فعاليات النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 15-22 أيلول (سبتمبر) المقبل تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين بعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب آسيا الـ12 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على ميداليات والقاب ستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وقد أعدت اللجنة البارالمبية الأردنية برنامجا حافلاً للضيف البرازيلي العالمي وباقي الضيوف حيث أكد د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية على أن حرص رئيس اللجنة البارالمبية الدولية على الحضور إلى عمان يعطي دورة غرب أسيا قيمة اعتبارية متميزة ويمنح اللجنة البارالمبية الأردنية فرصة لاطلاع كبار الشخصيات الرياضية على واقع ومستقبل الحركة البارالمبية الأردنية في كافة المجالات.

من جهتها كشفت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مديرة دورة ألعاب غرب أسيا النقاب عن كوكبة من الشخصيات الحاضرة من قبيل الإماراتي ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والإماراتي عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، والإماراتي محمد الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والإماراتي طارق سلطان الخادم نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر، والإماراتي عيسى الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، و الياباني ماسايوكي ميزونو نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وبحسب جاسر نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية الأردنية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة المسابقات والفنية في اتحاد غرب آسيا البارالمبي، فإن عمان ستشهد على هامش ألعاب دورة غرب آسيا سلسلة من الاجتماعات الهامة أبرزها اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي مع اللجنة البارالمبية الأردنية صباح يوم الإثنين 16أيلول (سبتمبر) المقبل .

واجتماع رؤساء الوفود المشاركة، بينما يشهد صباح الجمعة 20 من ذات الشهر لقاء رئيس اللجنة البارالمبية الدولية مع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا والوفود المشاركة، وسيكون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية حاضرا وكبار الضيوف حفل الختام الذي سيقام مساء يوم 21 من الشهر نفسه في الملعب الخارجي لمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين.

ويشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد غرب أسيا للدورة الحالية انتخب برئاسة الإماراتي عبد الرزاق بني رشيد وعضوية السادة عبد القادر المطوع (قطر)، عبد ربه ناصر حميد (اليمن)، عبدالله المقرن (السعودية)، ثائر ضراغمة (فلسطين)، مجلي عودة (العراق)، منصور الطوقي (سلطنة عمان)، هنائي الوز (سوريا)، صباح الذوادي (البحرين)، ناصر العجمي (الكويت)، جاسر نويران (الأردن)، ود. مصباح جعفر(أمينا عاما)، وسيختار هذا الاتحاد خلال اجتماعه في عمان الدولة المستضيفة للدورة الثالثة لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية المقررة العام 2021.