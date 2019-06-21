شخصيات يصعب أن تحقق النجاح في بيئة العمل

علاء علي عبد

عمان- لم تعد الخبرة والمعرفة مرتبطة بشكل وثيق مع درجة النجاح الذي يحققه المرء في بيئة العمل.

ديفيد ديمينغ، عالم الاقتصاد بجامعة هارفارد، قام بدراسة مهام بيئة العمل من عام 1980 وحتى العام الحالي 2019 ووجد بأن المهارات الخاصة بالتواصل الاجتماعي حققت نموا ملحوظا وصل لنسبة 24 %. بينما كانت المهام التي تتطلب الخبرة والمعرفة من الموظف حققت خلال كل تلك سنوات نموا لا يكاد يذكر.

من خلال ما سبق ندرك أن افتقاد الموظف للمهارات الاجتماعية تجعله يتأخر بشكل ملحوظ عن باقي زملائه الذين يتقنون مثل هذه المهارات.

افتقاد مهارات التواصل الاجتماعي يأتي بعدة صور لأنواع شخصيات قد تبدو مختلفة لكن الرابط بينها هو افتقاد القدر الكافي من مهارات التواصل الاجتماعي من جهة، وافتقاد القدر الكافي من الذكاء الاجتماعي من جهة أخرى: