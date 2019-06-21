شخصيات يصعب أن تحقق النجاح في بيئة العمل

علاء علي عبد
عمان- لم تعد الخبرة والمعرفة مرتبطة بشكل وثيق مع درجة النجاح الذي يحققه المرء في بيئة العمل.
ديفيد ديمينغ، عالم الاقتصاد بجامعة هارفارد، قام بدراسة مهام بيئة العمل من عام 1980 وحتى العام الحالي 2019 ووجد بأن المهارات الخاصة بالتواصل الاجتماعي حققت نموا ملحوظا وصل لنسبة 24 %. بينما كانت المهام التي تتطلب الخبرة والمعرفة من الموظف حققت خلال كل تلك سنوات نموا لا يكاد يذكر.
من خلال ما سبق ندرك أن افتقاد الموظف للمهارات الاجتماعية تجعله يتأخر بشكل ملحوظ عن باقي زملائه الذين يتقنون مثل هذه المهارات.
افتقاد مهارات التواصل الاجتماعي يأتي بعدة صور لأنواع شخصيات قد تبدو مختلفة لكن الرابط بينها هو افتقاد القدر الكافي من مهارات التواصل الاجتماعي من جهة، وافتقاد القدر الكافي من الذكاء الاجتماعي من جهة أخرى:
- الشخص الجبان: في الحياة العامة يعد الخوف من المحفزات الهامة جدا، وكمثال على هذا نجد في الانتخابات بين متنافسين أن كلا منهما يسعى لكسب أصوات الناخبين عن طريق التركيز على تخويفهم من المرشح الآخر بأنه سيقوم برفع الضرائب مثلا وما إلى ذلك في محاولة لتخويف الناخبين من ذلك المرشح وإبعادهم عنه.
لكن الأمر يختلف في بيئة العمل، حيث نجد أن الخوف يدفع الموظف الجبان للوم الآخرين عن أخطائه وعدم التبليغ عن أخطاء كبيرة خوفا من اتهامه بارتكابها. مثل هذه الشخصية من الصعب أن تحقق أي نجاح في العمل.
- الشخص المغرور: ينظر الشخص المغرور لأي من إنجازات زملائه على انها تحد شخصي له، فالغرور عبارة عن ثقة مزيفة بالنفس يدفع صاحبه لارتكاب الأخطاء لمجرد إثبات أنه الأفضل على الإطلاق في بيئة العمل.
- الشخص الضحية: يتميز صاحب هذه الشخصية بصعوبة التعرف عليه كون المرء يتعاطف بداية مع شكواه التي يخبره بها ويسعى للوقوف معه لحين انتهائها. لكن، وبمرور الوقت يكتشف المرء أن الوقت الذي يحتاج فيه الشخص الضحية للمساندة هو ببساطة كل الوقت. لذا فمن الصعب أن ينجح صاحب هذه الشخصية كونه لا يمكن أن يجد مساندة إلا لفترات مؤقتة نظرا لكونه يجنب نفسه بشتى الوسائل تحمل المسؤولية.