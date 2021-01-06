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شخصية تحكيمية مرشحة لرئاسة دائرة الحكام

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – علمت “الغد” أن تحركا يقوم به أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لإجراء تغيير في دائرة الحكام، في ظل الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي رافقت المباريات، وتسببت في الكثير من الشكاوى التي قدمتها أندية المحترفين.
ووفق المعلومات فإن المؤشرات ترجح إجراء تغيير على دائرة الحكام قبل بداية الموسم الكروي المقبل، بحيث يتم الاستعانة بشخصية تحكيمية أردنية سابقة، لتكليفها بالاشراف على الملف التحكيمي في الموسم المقبل.

– (أخبار النجوم)

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