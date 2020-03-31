شخص واحد في المركبة لمنع مخالفات النقل الجماعي في “المصرح لها”

عمان – الغد – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الإجراء الاحترازي الإضافي الذي أُعلن الليلة والمتضمن السماح لشخص واحد فقط بالتواجد في المركبات المصرّح لها بالخروج، اعتباراً من صباح الأربعاء، لا يشمل الحالات الطارئة والضروريّة مثل نقل المرضى للمستشفيات.

وبين العضايلة أن هذا الإجراء جاء بشكل أساسي لمنع مظاهر مخالفة لاستخدام تصاريح الحركة، حيث رصدت حالات لتنقل جماعي غير ضروري لأشخاص حاصلين على تصاريح، وحالات أخرى يكون السائق فقط يحمل تصريحا فيما يرافقه عدة أشخاص غير مصرح لهم بالحركة أثناء حظر التجول.

وأضاف العضايلة أن هذا الإجراء الاحترازي لا ينطبق على المركبات المستخدمة في نقل بضائع تتطلب وجود أكثر من راكب، مثل المركبات المستخدمة في عمليات التوريد، ونقل اسطوانات الغاز المنزلي وقوارير مياه الشرب، ونقل النقود بين المصارف، ونقل عمال المصانع والمخابز. وأكد على أهمية الحرص على متطلبات الصحة والسلامة والوقاية من العدوى من قبل من تتطلب مهامهم التحرك في مركبة واحدة.