شخص يتلاعب بأرقام مركبته ويورط آخر بالمخالفات

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير باشروا التحقيق بإدعاء أحد المواطنين من خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوجود مخالفة تجاوز السرعة المقررة على مركبته قرب جسر مادبا، ولدى استعلامه عن تلك المخالفة تبين له وجود مركبة أخرى من نوع مختلف عن نوع مركبته ولكنها تحمل نفس لوحات الأرقام وهي التي رصدتها كاميرا المراقبة اثناء ارتكاب المخالفة في ذلك المكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تبين بالفعل وجود مركبة أخرى قام سائقها بالتلاعب بلوحات أرقامها لتبدو مماثلة لأرقام المركبة الثانية حيث تم شطب المخالفة وإدخالها على رقم السيارة المخالفة التي قام سائقها بالتلاعب بأرقام لوحاتها والتعميم عليها ليتم ضبطها وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.