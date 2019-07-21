شخص يطلق النار في المنطقة الصناعية بالبيادر بعد خلاف مع آخر والأمن يلقي القبض عليه

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان اليوم حول قيام شخص بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري كان بحوزته في منطقة المدينة الصناعية بالبيادر اثر خلاف مع شخص اخر ولاذ بالفرار من المكان ولم تقع اية اصابات تذكر .

وأكد الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ باشر فريق من البحث الجنائي التحقيق والبحث على ذلك الشخص حيث تمكنوا من ضبطه ، وبتفتيش منزله بالطرق القانونية جرى ضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات .