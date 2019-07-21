آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

شخص يطلق النار في المنطقة الصناعية بالبيادر بعد خلاف مع آخر والأمن يلقي القبض عليه

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان اليوم حول قيام شخص بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري كان بحوزته في منطقة المدينة الصناعية بالبيادر اثر خلاف مع شخص اخر ولاذ بالفرار من المكان ولم تقع اية اصابات تذكر .
وأكد الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ باشر فريق من البحث الجنائي التحقيق والبحث على ذلك الشخص حيث تمكنوا من ضبطه ، وبتفتيش منزله بالطرق القانونية جرى ضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات .

مقالات ذات صلة

الصفدي يبحث مع مسؤولة أممية تطورات المنطقة

منذ ساعة واحدة

مصر تُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

منذ ساعتين

القبض على قاتل والدته في اللويبدة

منذ 3 ساعات

الضمان تدعو المنشآت لتحديث بيانات ضباط ارتباطها

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock