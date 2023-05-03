“شدة المنافسة” تجذب الجماهير وتعيد ذكريات “العراقة” بين الأهلي والأرثوذكسي

خالد تيسير العميري

عمان – تعد المباراة الأخيرة من سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، والتي جمعت مؤخرا بين فريقي الأهلي والأرثوذكسي، بطولة منفصلة بحد ذاتها، بعدما شهد “كلاسيكو العراقة” حضورا قياسيا للجماهير، التي تواجدت بكثافة في مدرجات صالة الأمير حمزة، لمؤازرة الفريقين واستعادة أمجاد الماضي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد شهدت مباراة التتويج بين “الليث الأبيض” و”نسور عبدون” حضور أكثر من 4 آلاف مشجع في صالة الأمير حمزة، التي تتسع لنحو 6 آلاف متفرج، فيما كان الحضور الجماهيري لمباريات الدوري كاملة لا يتجاوز هذا الرقم، ما شكل نبأ سارا لأسرة اتحاد كرة السلة حول الموسم المقبل.

وربما كانت مباريات الفريقين في الماضي، تشكل وجبة سلوية دسمة للجمهور، نظرا لحساسية المنافسة بينهما وضمهما كوكبة من اللاعبين النجوم، أمثال: الأخوين مراد وهلال بركات وناصر بشناق ومروان معتوق وعماد السعيد وغيرهم، حيث كانت مدرجات صالة “قصر الرياضة” تزخر بالمتفرجين، الذين لم يكن الكثير منهم يجد مقعدا له من أجل الجلوس، ليفترش جنبات الملعب، في مشهد يحبس الأنفاس.

ويرى المدرب الوطني واللاعب السابق للنادي الأهلي، مروان معتوق، أن الحضور الجماهيري في الألعاب الجماهيرية يضفي رونقا خاصا عليها، مثمنا جهود اتحاد كرة السلة والأندية في إعادة تحفيز الجماهير للعودة إلى المدرجات.

وقال معتوق في حديثه لـ”الغد”: “الجمهور هو فاكهة الملاعب، أستذكر حضور الجماهير في الماضي لمتابعة الكلاسيكو بين الأهلي والأرثوذكسي، كانت الأعداد هائلة والجماهير تتمتع بثقافة عالية مستمدة من محبتهم للعبة”، لافتا إلى أن غياب أدوات البث التلفزيوني المتطورة وفضاء السوشال ميديا كانا يحفزان الجماهير على التواجد في المدرجات، لأن فرصة المشاهدة كانت لمرة واحدة فقط”.

وأتم حديثه بالقول: “الولاء والانتماء بين الجمهور واللاعبين أمر مهم، وكذلك مع الأندية، وذلك يتم من خلال المحافظة على الفئات العمرية واللاعبين”، متمنيا أن تعود جماهير الوحدات إلى المدرجات للمنافسة مع جماهير العريقين، وبما يعود بالفائدة على الشكل والمستوى الفني للمباريات”.

من جانبه، كشف اللاعب السابق للنادي الأرثوذكسي أمجد الطنبور، أن بعض فترات الألفية الجديدة شهدت غياب الاهتمام الكافي بلعبة كرة السلة، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من الجماهير أصبحت تحرص على تتبع تحركات وانتقالات اللاعبين لمتابعتهم مع الفرق التي يمثلونها، بشكل ساهم في تعزيز غياب مفهوم الانتماء بين النادي واللاعب والمشجع.

واستطرد: “في الماضي، لعبنا أكثر من 20 عاما مع فريق واحد، وشكلت آخر مباراة في لقاء العراقة خبرا سارا للمنظومة، يجب أن يبقى النادي مهتما بفريقه والحفاظ على مستواه، لأن قوة المنافسة تحفز الجماهير على الحضور”، مشددا على أن صالة قصر الرياضة في ثمانينيات القرن الماضي كانت تكتظ بالجمهور قبل ساعات من انطلاقة المباراة، والذين كان يتواجد الكثير منهم بين مقاعد اللاعبين.

ومع مرور كرة السلة في العديد من اللحظات الجميلة بعد التأهل لكأس العالم 2010، كانت جماهير الأهلي والأرثوذكسي تحضر بأعداد خجولة، بعدما سبق ذلك الإنجاز دخول أندية الشركات إلى حلبة المنافسة أمثال: التطبيقية والأرينا وفاست لينك “زين” والرياضي، فكان الحضور الجماهيري لا يليق بتاريخ وعراقة الفريقين مع تطبيق الاحتراف، خصوصا أنه كان من السهل إحصاء أعداد المتفرجين في مباريات “القطبين” من خلال النظر فقط، وربما ساد ما يشبه الإجماع على أن الحضور الجماهيري كان أقل من المتوقع، ولا يلبي حجم الطموح أبدا.

ويرى مراقبون، أن الحضور الجماهيري يتأثر بعوامل عدة أبرزها، المستوى الفني للفرق والبطولات بشكل عام، وشدة المنافسة على الألقاب ومواعيد وأماكن إقامة المباريات وأسعار بطاقات الدخول والمعاملة على بوابات الملاعب وحجم التغطية الإعلامية، ولا شك أن جمهور الوحدات بقي مواظبا على الحضور في المدرجات خلال المواسم الثلاثة الماضية التي شهدت مشاركته في النشاط السلوي قبل انسحاب النادي من المشهد، وأضاف “المارد الأخضر” نكهة جماهيرية خاصة، دفعت العديد لاستذكار حضور آلاف المتفرجين لمباريات الأهلي والأرثوذكسي في سنوات ماضية، بعدما كانوا يعودون أدراجهم من الملعب لفقدانهم الأمل في الحصول على “موطئ قدم” وليس على مقعد في الصالة.

في المقابل، يؤكد بعض النقاد أن المواسم الماضية التي كان الوحدات يلعب بحضور جماهيري غفير، دفعت جماهير بعض الفرق لاختصار عناء الحضور إلى الملعب والحضور بأعداد قليلة، فيما يؤكد آخرون أن المنافسة على الألقاب التي يبقى فيها الصراع بين القطبين ممتدا حتى الزفير الأخير من عمر الدوري، يحفز الجماهير على الدعم والمؤازرة من أرضية الصالة الرياضية، كما يؤكد خبراء ضرورة أن يكون هناك صالات بيتية خاصة ومعتمدة للفريقين لضمان الحضور بكثافة، تماما كما هي الصورة في المباريات البيتية الخاصة بنادي الأرثوذكسي في دوري السيدات.

وربما لا تكشف بطولة الدوري الممتاز عن حجم الحضور الجماهيري للفريقين، ذلك أن بطولات الفئات العمرية باتت تجذب الجماهير وأهالي اللاعبين وأصدقاءهم للحضور بصورة أكبر، مع ارتفاع مستوى المنافسة، كما أجمع العديد من الجماهير في مناسبات سابقة، أن عزوفها عن متابعة مباريات فريقها من المدرجات، يأتي وقوفا عند كثرة عمليات الإحلال والتبديل وغياب مفهوم الانتماء في إدارة الملف الرياضي للأندية مع تطبيق الاحتراف، إلى جانب تعليمات البطولات التي جعلت اللاعبين يرتدون قميص أكثر من ناد في فترة زمنية قصيرة.

كثيرة هي المشاهد التي كان ينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مئات المتفرجين وهم يحتشدون على البوابات الخارجية ويتسلقون أكشاك البيع لشراء التذكرة بعيدا عن الطوابير الطويلة والمحاولة اليائسة للعائلات لشراء التذاكر، لكن الأمر اليوم أصبح أكثر سهولة مع تقبل المشجعين لعمليات البيع الإلكتروني للتذاكر، ليبقى استمرار الحضور الجماهيري وبناء الناديين عليه، التحدي الأبرز لهما في الموسم المقبل.

ويجمع مراقبون، على أن هيمنة الأرثوذكسي والأهلي على ألقاب الدوري الممتاز، بواقع 27 لقبا للأرثوذكسي و25 لقبا للأهلي في 71 نسخة سابقة، منح الناديين قاعدة كبيرة من المتابعين، ليبقى السؤال الذي يجول في خاطر “أهل اللعبة”.. هل كان الحضور الجماهيري في الموسم الحالي بحجم الطموحات؟.