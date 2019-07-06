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شديد يُحرز برونزية بطولة كأس العالم للكراتيه

منذ ساعتين

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عمان – الغد – حاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه تحت (21 عاماً) ، أحمد شديد ، على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم ، المقامة بمدينة “أوماغ” الكرواتية بالتزامن مع المعسكر الدولي الذي يأتي تحت اشراف الإتحاد الدولي للعبة.

ونجح “شديد” في نيل الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم ، حيث استهل مشاركته في دور ال 32 بالفوز على اللاعب السلوفيني بريميستش بنتيجة 2-0 ، ثم تغلب على اللاعب البيلاروسي بارافيك دزيانيس بنتيجة 9-0 في الدور ثمن النهائي.

وواصل أحمد شديد تفوّقه ، ليفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوكراني كاراس أولكساندر بنتيجة 1-0 ، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام لاعب منتخب كوسوفو “شعباني” بنتيجة 6-0 ، لينتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي نجح في نيلها بعد فوزه في نزالين على كل من البوسني مارين بنتيجة 2-0 والأوكراني أندريه بنتيجة 5-0.

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