شديفات والسوالمة يشاركان في اكاديمية الحكام الآسيوية

عمان – الغد – يشارك الحكمان محمد شديفات ومحمود السوالمة، في أعمال دورة أكاديمية الحكام، والتي يقيمها الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتستمر حتى 14 شباط (فبراير) الحالي.

وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، تهدف الاكاديمية الى رفع عدد حكام النخبة، والارتقاء بالمستوى العام لمعايير التحكيم في آسيا، مشيرا ان الاكاديمية عملت على توسعة قاعدة الحكام الموهوبين، بحيث تم اعتماد 19 حكماً من الأكاديمية بالقائمة الدولية “فيفا” منذ إطلاقها بالعام 2017.

ويخضع المشاركون بالدورة الى جلسات عملية ونظرية، وكذلك شرحاًلأهم التعديلات على قوانين اللعبة.