شرارة تصدح بمغناة “على العهد”

عمان-الغد- صدحت الفنانة الأردنية نداء شرارة برفقة الكورال الشبابي وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى، بمغناة “على العهد” للشاعر صفوان قديسات على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وشاركت شرارة بالمغناة خلال الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتاليا نص القصيدة:

أُرْدُنُّ يا آفاقَ هذا الـمَدى .. بَارِكْ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ النَّدَى

يا جَنَّةً في الأَرْضِ يا وَاحَةً .. لِلنَّاسِ لا أَصْفَى وَلا أَجْوَدَا

يا قِبْلَةً بِالأنبياءِ احْتَفَى .. ُسبْحانَ مَنْ أَسْرَى وَمَنْ أَوْفَدَا ..

وَالـمِنْبَرُ السَّهرانُ في الـمُنْتَهَى .. وَأَبُو الـحُسَينِ النَّاصِرُ الـمُبْتَدَا

والهاشِمِيُّونَ الكِرامُ الأُلَى .. أَلـمُشْعِلُونَ الرُّوحَ يَوْمَ الفِدَا

وفداءُ عبداللهِ راعي الحِمى .. فيهِ نراهمْ سَيِّداً سَيِّدَا ..

وَالأُردُنِيُّونَ النَّشامَى هُمُ .. مَنْ يكتبونَ المجدَ والسُّؤْدُدَا

فَاقْرَأْ عَلَيْنَا حَاضِرَاً زَاهِرَاً .. يا أَيُّها التَّارِيخُ وَاقْرَأْ غَدَا

اللهُ يا أُردُنُّ يا عَالِيَاً .. زَيْتُونُهُ وَالنُّورُ نُورُ الـهُدَى

هذا أَوانُ العِيدِ حتّى إِذا .. غَنَّيتُ أَحْيَا العاشِقِينَ الصَّدَى

يا قُبَّةً بِالغَارِ مَحْرُوسَةً .. والذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ أَنْ تُحْسَدَا

أنتَ الأماني والأغاني التي .. تَشْفِي حَبِيبَاً بِالهوى اسْتُشْهِدَا

يا عِيدَنَا العِشرينَ في تَاجِكُمْ .. أَفْرَاحُنَا يا عِيدَنَا الأَسْعَدَا

والنَّجْمَةُ السَّبْعُ الـمَثاني التي .. تَأْبَى على الأَنظارِ أَنْ تُغْمَدَا

يا سَيِّدِي إِنَّا على عَهْدِنَا .. نَحْنُ الشبابُ البَاسِطِينَ اليَدَا

وَالعَهدُ عَهدُ اللهِ نَحْيَا لَهُ .. حَتَّى يُنَادَى النَّاسُ يَومَ النِّدَا