شرارة: حينما يجيد الفنان ألوانا غنائية متعددة تنتشر إبداعاته أكثر

أحمد الشوابكة

عمان- تمتلك الفنانة الأردنية نداء شرارة قدرات غنائية استثنائية، توجتها بإصدار العديد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية، كان آخرها أغنيتين باللهجة المصرية، قدمت الأولى، وسيتم طرح الثانية قريبا بعد أن سجلتهما في استديو الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي في لبنان مؤخرا.

ولم تخض شرارة في تفاصيل الأغنيتين لأسباب تعود للاتفاق مع الشركة المنتجة والمنفذة لأعمالها الغنائية، لكنها؛ تفضل طرح كافة أغانيها المقررة في ألبومها الثاني على نظام “السنغل”، معتبرة ان ذلك سيعطي لكل أغنية حقها في الانتشار، وفق ما قالته لـ “الغد”، إذ بينت أنها توافقت مع الشركة المنتجة بطرح كل أغنية على حدة، لتلاقي انتشارا أوسع قبل طرح ألبومها كاملاً.

وتعاملت شرارة بأغنياتها الجديدة مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، وناقشت في أغاني ألبومها الجديد جوانب عاطفية يختبرها الإنسان، وموضوعات منها “الخيانة والهجر والفقد”، ومنها ثلاث أغان باللهجة الخليجية وأغنيتان باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة العراقية.

وقدمت شرارة ألوانا غنائية مختلفة، منذ حصولها على لقب أحلى صوت (the voice) في موسمه الثالث والذي بث على محطة ( mbc) الفضائية العام 2015، وخاضت في مجال كتابة الأغاني والتلحين، بحسب ما قالته، “وقت الفراغ استثمرته في كتابة الأغاني والتلحين أيضا”.

وكان آخر أغنية لشرارة مهداة للشعب الفلسطيني الشقيق حملت عنوان “هواكي كوفية”، كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، وتم تصويرها على نظام الفيديو كليب، كونه يساهم بدرجة كبيرة بانتشار الأغنية وبشكل واسع النطاق.

وتجتهد شرارة دائما فيما تقدمه من إبداع في عالم الغناء والموسيقى، حيث أنها لا تقف مكتوفة الأيدي كي تنتظر فرصة، بل أنها دائماً تبحث عن كل شيء يمكن تقديمه وينال استحسان الناس، قائلة “على الفنان أن يجتهد في تقديم ما يصبو إليه من أجل أن يستمر في إبداعه ليسعد الناس فلكل مجتهد نصيب”.

شرارة صاحبة الصوت الشجي، نقلت رسائل الجمال إلى الناس منذ إطلالتها الأولى على المسرح عندما غنت لكوكب الشرق “أم كلثوم” مقطوعة من أغنيتها “فات الميعاد”، لتثبت لكل الذين سمعوا صوتها أنهم أمام موهبة غنائية نادرة.

ورغم أن شرارة لم تدرس الموسيقا، وتخصص مجالها في التربية الخاصة، إلا أنها منذ صغرها تستهوي كتابة الأغاني وتلحينها؛ لأنها بحسب ما قالت: “أمتلك أذنا موسيقية، وكنت أعشق سماع الموسيقا باستمرار، وهناك 5 أغاني من ألبومي كتبتها، وأغنيتان من تلحيني، كما قدمت أغنية من كلماتي للفنان اللبناني رامي عياش، وهناك أيضا تعاون مع فنانين آخرين سأقدم لهم كلمات وألحانا”.

وتسعى شرارة إلى الغناء باللون الشعبي والتراثي وإعادة توزيعه بأسلوب حديث مع المحافظة على قيمة الأغنية وكلماتها، ومن دون الالحاق بها أي تشوه، فعلى الفنان أن يجيد كل ألوان الغناء، ولا يقتصر على لون معين، حتى يستطيع إيصال إبداعه إلى عامة الناس، إضافة إلى إثبات قدرته على التنوع في الغناء، ولا يكون تحت وطأة لون واحد، بالتالي لن يلاقي رواجا، ناصحة أن يخرج الفنان من الثوب الغنائي الواحد، وأن يطور ذاته ويغني بكافة الألوان الغنائية حسب طبقة صوته التي يجب أن تكون متلاءمة مع أدائه الغنائي، وفق رأيها.

وتتابع؛ “الأغنية الشعبية التي تربينا عليها تعيش بين الجمهور أكثر من الألوان الغنائية الأخرى، وتصبح تراثا مع مرور الزمن وتظل في ذاكرة المستمعين لأطول وقت، وعلى المستوى الشخصي أحب هذا اللون بشكل كبير، لذلك قررت أن أقدمه دائما للجمهور خلال حفلاتي، وهذه النوعية من الأغنيات بالرغم من أن موسيقاها إيقاعية، تحتوى كلماتها على العاطفة والإحساس، ولا تقل أهمية عن الأغنية الرومانسية”.

ووفق شرارة، دائما الأغنية الشعبية تثير جدلا كبيرا مع مرور الزمن، ورغم الجدل الواسع الذي أحدثه المطربون الشعبيون في بداية ظهورهم فإنهم حققوا نجاحا كبيرا، وأصبحوا رموز الأغنية الشعبية حتى الآن، حيث كان الاختيار جيدا على مستوى الكلمات ونوعية الغناء وعلى مستوى اللحن أيضا، فالأغنية الشعبية بالرغم من بساطة كلماتها وقربها من الجمهور، كانت تتميز قديما بالحرص الشديد في اختيار ألفاظها وكلماتها التي يتغنى بها المطرب، مشيرة إلى الصعوبة في اختيار الكلمات التي لا تقتصر على الأغنية الشعبية، إنما على جميع الألوان الطربية.

ولم تتوان شرارة عن وضع لمساتها الإنسانية في مشاريع عدة تناهض فيها عنف المرأة بعد أن تم اختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي لتكون الوجه الدعائي بمنطقة الشرق الأوسط لحملته التي أطلقها تحت عنوان “ما تخبي وجعك” لمناهضة العنف ضد المرأة وتوعية المرأة العربية وعدم الاستسلام أمام الضغوط الاجتماعية.

وتؤكد شرارة ضرورة إيجاد قاعدة لوجستية متينة تكرس إبداعات الفنان للعالم، فالفنان الأردني، بحسبها، يعارك في الساحة الفنية وحده، دون دعم معنوي ومادي، داعية الجهات المسؤولة كافة، لفتح المجال أمامه لأن يكون شريكاً إستراتيجياً، وله حضور في المهرجانات والحفلات الفنية كافة، حتى يستطيع أن يعيد الأغنية الأردنية إلى مكانتها الطبيعية.

وتعيد شرارة تأكيدها على أهمية إنشاء دار للأوبرا، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، بهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا.

وتتهيأ شرارة بالإعداد والتجهيز لمشاريعها المستقبلية ومتابعة أصداء أغانيها بعد طرحها، إضافة إلى التجهيز للسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة لإحياء حفلات غنائية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، كما تدرس حاليا الدخول إلى الدراما بعد أن عرض عليها عدة أعمال درامية، وفق ما أكدته.