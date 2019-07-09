شرارة لـ”الغد”: فخورة بغناء “على العهد” وأتحضر لحفلي في “جرش”

مجد جابر

عمان- “يا سيدي أنا على عهدنا، نحن الشباب الباسطين اليدا، والعهد عهد الله نحيا له، حتى ينادي الناس يوم الندى”، بهذه الكلمات غنت المطربة الأردنية نداء شرارة أمام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد سمو الأمير الحسين أغنية “على العهد”، بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين الذي أقيم في القصر الثقافي الملكي مؤخرا.

وفي تصريح من نجمة “ذا فويس” لـ”الغد”، قالت “إن الأغنية كانت أكثر من رائعة، ونالت إعجاب الحاضرين، وهي من كلمات الشاعر صفوان قديسات، وألحان الموسيقار طلال أبو الراغب”، مبينة أنه تم إعادة الحفل خمس مرات على مدار الأسبوع، وفي المرة الثانية تم إعادته أمام رئيس الوزراء، ومن بعدها لأهل الجنوب والوسط والشمال، بحيث يستطيع الجميع الاستمتاع بالحفل.

وتبين شرارة، أن لحظة وقوفها على المسرح اختلطت مشاعرها، واصفة بأن وقوفها أمام جلالتيهما جعلها تشعر وكأنها حققت جميع أحلامها، الى جانب أحاسيس الفرح والرهبة والفخر بهذا الإنجاز الذي استطاعت أن تقدمه.

وتضيف “سعيدة جداً بأن هذا العمل حظي بإعجاب الجميع، وفخورة أكثر بأنني قدمت هذه القصيدة بصوتي”، مبينة أن الحفل عرض فلكلورا من كل محافظات المملكة.

وكانت شرارة عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المشاركة من خلال ما كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”؛ حيث شاركت مقطع فيديو من الحفل وعلقت عليه، قائلة: “اليوم بلغت أقصى أحلامي الحمد لله، بغنائي أمام صاحبي الجلالة؛ جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين حفظهم الله وأدامهم فخرا لنا، سعادتي لا تصفها الكلمات وفخري واعتزازي بأنني ابنة هذا الوطن العظيم، الحمد لله ربي ما أكرمك”.

أما عن جديدها، فتستعد شرارة الآن للمشاركة في مهرجان جرش في 27 من الشهر الحالي، مبينة أن هذه المرة سيكون برنامجها مختلفا قليلا عن السابق، مبينة أنها ستقدم أغاني خاصة، بالإضافة لمقاطع متنوعة ما بين الطربي والشبابي الحديث.

كما تستعد شرارة للسفر الى لبنان لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، بالإضافة الى أنها قامت بتسجيل بعض الأغاني التي ستطلقها في ألبوم جديد قريباً، مبينة أن اختياراتها تكون دقيقة للغاية، والمسؤولية أصبحت أكبر بكثير عليها، خصوصاً بعد انتشار “حبيتك بالتلاتة”، ما يضعها أمام تحد كبير.

وتلفت شرارة إلى أنها ستتواجد بمهرجان ثقافي جديد من نوعه سيقام في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، تقدم خلاله مجموعة من الأغاني الطربية في مسرح عبدالحسين عبد الرضا في دولة الكويت.

ويذكر أن الفنانة الأردنية نداء شرارة حازت على لقب “ذا فويس- أحلى صوت”، النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب في موسمه الثالث، والذي تعتمد فكرة البرنامج فيه على أن تختار لجنة التحكيم، المكونة من المصرية شيرين عبد الوهاب والعراقي كاظم الساهر والتونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي الحلاني، المشتركين بدون أن يروهم، وبعد ذلك يقومون بالإشراف عليهم وتدريبهم أسبوعيا؛ حيث اختارت شرارة وقتها فريق شيرين عبد الوهاب.

وكانت شرارة بدأت الغناء وهي في سن الخامسة عشرة؛ حيث لم تلتفت كثيرا لموهبتها وصوتها الدافئ، وبعدها بدأت شرارة تدندن مع نفسها، وأمام أفراد عائلتها ومع صديقاتها، ومن ثم معلماتها في المدرسة اللواتي أشدن بأدائها للأغاني الوطنية، تلاه انضمامها لفرقة عمون للفنون والتراث، ووقفت على خشبة المسرح وغنت العديد من الأغاني الأردنية في حفلات ومناسبات عدة حظيت بإعجاب الحضور، إلى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات.