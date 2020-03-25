“شرارة” يُمارس هواية الطبخ في قطر – فيديو

خالد الخطاطبة

عمان – كشف نجم المتخب الوطني لكرة القدم المحترف في فريق السيلية القطري محمد ابو زريق المعروف بـ”شرارة”، عن موهبة جديدة تتمثل في اجادته للطبخ، إلى جانب موهبته الكروية والمواهب الأخرى المتنوعة مثل الغتاء والتقليد.

ووجد شرارة نفسه مضطرا في العاصمة القطرية الدوحة، لممارسة الطبخ في ظل غياب التدريبات والمباريات، وعدم القدرة على الخروج من مكان سكنه في ظل اجراءات الحكومة القطرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبدأ شرارة في الكثير من الاحيان بتجهيز طعامه بنفسه، حيث كشف عن عشقه لطبخة “الباستا” التي عادة ما يكررها.

إلى ذلك اشار ابو زريق إلى أنه يحرص في هذه الفترة على التدريبات المنزلية، للحفاظ على جاهزيته لحين استئناف المنافسات، إلى جانب ممارسة هوايات أخرى مثل الغناء وتقليد المشاهير.