شراكة إستراتيجية بين “أوفتك” و”HP”



عمان- استمرارا للنجاح الذي حققته في مجال حلول وأنظمة الطباعة، وقّعت “أوفتك”، إحدى شركات “مجموعة أوفتك القابضة” شراكة استراتيجية مع شركة “HP” العالمية بهدف تزويد عملائها بمجموعة متنوعة ومتميزة من أحدث التقنيات في مجال الطباعة. وقبيل إعلانها عن هذه الخطوة، كانت “أوفتك” قد حظيت بشراكة “الشريك المتخصص الرئيسي لخدمات الطباعة المدارة” من شركة “HP”. وقد أفاد إيهاب عويس، مدير عام أنظمة الطباعة في شركة أوفتك أن هذه الشراكة ستكون إضافة متميزة لنجاحات جديدة عبر تقديم أحدث التقنيات في مجال إدارة أنظمة الطباعة لعملاء الشركة في السوق الأردني.

ومن الجدير بالذكر أن “أوفتك” هي شركة رائدة توفر خدمات وحلولا مبتكرة عالية الجودة في مجال الأعمال، بما يشمل التقنيات البنكية والحلول المكتبية والأثاث المكتبي وحلول الحماية الأمنية والحلول الأمنية لحماية شبكة المعلومات وحلول تكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية والحلول المتخصصة في البطاقات البلاستيكية الذكية والحلول البرمجية، الأمر الذي مكّنها من إنشاء قاعدة عملاء واسعة في مختلف المجالات التي تتضمن البنوك ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية وغيرها.