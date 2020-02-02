شراكة إستراتيجية بين جامعة عمان الأهلية وجامعة ريدينج البريطانية

عمان-الغد- أبرمت جامعة عمان الأهلية يوم الجمعة الموافق 31-1-2020 إتفاقية تعاون أكاديمي مشترك مع جامعة ريدينج البريطانية والمصنفة بالمرتبة 201 على العالم.

حيث تضمنت الاتفاقية التفاهم على استحداث برنامج دكتوراة مشترك في القانون بالإضافة لبرنامج السنة التأسيسية لطلبة البكالوريوس الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية في المملكة المتحدة الى جانب التعاون البحثي والتبادل الثقافي.

وقد وقع الإتفاقية الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن جامعة عمان الأهلية وعن جامعة ريدينج الأستاذ الدكتورروبرت فان دي نورت رئيس الجامعة .

وضم وفد جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد كلية الصيدلة والدكتور عمر عبدالجابر مساعد مدير حاضنة الأعمال.

وحضر حفل التوقيع ممثلين من جامعة ريدينج وهم البروفيسور ديفيد كارتر مدير معهد الدراسات واللغات والدكتورة آنا ثيس نائب عميد كلية الحقوق والسيد ستيف ثوماس مدير الشراكات الدولية والآنسة لورا مايلز والآنسة لمى زغول المديرة الاقليمية.