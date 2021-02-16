شراكة إعلانية بين “كريم هايبرماركت” و”طقس العرب”

عمان- وقعت شركة “كريم هايبرماركت”، الشركة الوطنية لبيع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية في الأردن، اتفاقية شراكة إعلانية سنوية مع “طقس العرب”، التطبيق والمنصة الأولى والأكبر للطقس في الأردن والوطن العربي. وعقد الطرفان الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة “كريم هايبرماركت” في العاصمة عمّان، حيث وقعها كل من المدير العام إرشيد الربابعة عن شركة “كريم هايبرماركت”، والرئيس التنفيذي محمد الشاكر عن “طقس العرب”.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوظف “طقس العرب” التكنولوجيا المتطورة التي يملكها والبيانات الضخمة الناتجة عنه في الحملات الإعلانية الترويجية، للترويج لمنتجات وخدمات شركة “كريم هايبرماركت” على مدار العام كاملا، وبالتالي الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من الجمهور. وبشكل يضمن الاستهداف الدقيق والفعال، ستتواجد “كريم هايبرماركت” على جميع قنوات “طقس العرب” الإعلامية – التي يبلغ عدد مستخدميها 7.5 مليون مستخدم في الأردن – بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق “طقس العرب” على الهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها.

وتتضمن الشراكة إنشاء مساحة خاصة لـ “كريم هايبرماركت” على موقع “طقس العرب” لتتمكن من الإعلان عن عروضها اليومية. وإلى جانب ذلك، سيتاح لـ “كريم هايبرماركت” إمكانية الإعلان في أوقات الذروة من خلال تطوير الحلول الإعلانية الخلاقة والتفاعلية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من تقنيتي الاستهداف الإعلاني الجغرافي والأحوال الجوية – واللتين تمتازان بالدقة الفائقة. وتعليقا على هذه الخطوة، قال محمد الشاكر: “سعداء بتوسيع قاعدة الشركات التي نتعاون معها في مجال اتفاقيات المساحات الإعلانية، خاصة الشركات المحلية التي تقدم خدمات مميزة ومرموقة للأفراد مثل “كريم هايبرماركت”. من خلال خبرتنا الواسعة في هذا المجال، سنضع بين يدي الشركة جميع الأدوات والقنوات الإعلامية اللازمة لتصل رسائلها إلى الجمهور الصحيح في الوقت المناسب”.

من جانبه قال إرشيد الربابعة: “جاءت هذه الاتفاقية بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأفراد، ولنكون الأقرب لهم، بطريقة مختلفة لنشر وإيصال العروض اليومية. نحن نفتخر بشراكتنا مع “طقس العرب” المدار من قبل كادر احترافي وخبراء في مجالهم، لتقديم إضافة جديدة من نوعها لطريقة تسويق المنتجات والعروض الخاصة بـ “كريم هايبرماركت”.