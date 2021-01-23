شراكة إعلانية رقمية بين “ATD” و “وكالة أنباء سرايا”

عمان- الغد- بموجب اتفاقية تعاون وقعت مؤخراً، أعلن المكتب العربي للإعلان “ATD”، الرائد في مجال الحلول الإعلانية الرقمية المبرمجة على مستوى المنطقة، عن بدء تقديم خدماته لوكالة أنباء “سرايا” الإخبارية التي انضمت لقائمة الناشرين المستفيدين منها.

وقد وقع الاتفاقية مؤسس “ATD” ورئيس مجلس إدارته، رجل الأعمال الأردني، محمد عليان، ومؤسس وكالة أنباء “سرايا” الإخبارية ومديرها العام، الكاتب والإعلامي هاشم الخالدي، وذلك بحضور المدير العام لـ”ATD”، محمد سرور، ونائب المدير العام لدى وكالة “سرايا”، زيدون الحديد.

ويكرس “ATD”، عبر هذه الاتفاقية، جهوده وباقة حلوله وخدماته من أجل إدارة الحملات الإعلانية على موقع وكالة “سرايا”، وإدارة مبيعاتها، فضلاً عن إدارة المخزون والتكاليف القابلة للجرد لديها، بالاستفادة من منصته المبرمجة والمبنية على التكنولوجيا الحديثة، والتي ستتيح لـ”سرايا” مستويات عالية من التحكم الاستباقي في قوائم جرد الإعلانات والحجوزات الخاصة بها، إلى جانب تمكينها من تقديم تجربة أكثر تخصيصاً لزوار وقراء موقعها حسب فئاتهم وقطاعاتهم.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير عام مكتب ومنصة “ATD”، محمد سرور: “فخورون بانضمام وكالة أنباء سرايا الإخبارية لقائمة الناشرين المستفيدين من خدماتنا التي تعتمد على البيانات الضخمة المفتوحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد اليوم من أهم أدوات الإعلان الرقمي الذي يشهد نمواً متسارعاً من حيث الحضور والقيمة في العالم والمملكة، والتي ستمكن سرايا من مواءمة احتياجات معلنيها وجمهورهم من زوار موقعها على حد سواء وتسهيل ربطهم ببعضهم بعضا من خلال المحتوى الإعلاني الموجه، دون أن تغفل عن تطوير إدارة عملها في هذا المجال وتنظيمه بما يعزز عائداته”.

ومن جانبه، قال نائب المدير العام لدى وكالة “سرايا”، زيدون الحديد: “ستتيح لنا الأدوات التي توفرها منصة ATD تخصيص الحملات الإعلانية في الوقت الحقيقي بما يوائم احتياجات معلنينا الذين سنقدم لهم قيمة مضافة عبر هذه الاتفاقية، وذلك لإمكانية الوقوف على سلوكيات واهتمامات زوار موقع وكالتنا، وهو ما سيسهل على المعلنين عملية الاستهداف، كما سيخلص الجمهور من الإعلانات التي لا تستهويهم. هذا الاتجاه سيرفع من سوية المحتوى الإعلاني الذي يكمل المحتوى الإعلامي الذي نقدمه، كما أنه سيعود علينا بالنفع من الناحية التشغيلية التي سترقى لمستوى أكثر تطوراً”.

ويقدم “ATD” للمعنيين الفرصة للاستفادة من التجربة الإعلانية الرقمية المميزة التي يتيحها، والتي تتسم بالسهولة والفعالية، وبالقدر الكبير من التحكم المستقل، من خيارات إدارتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل فريق “ATD”، بفضل خصائص نظامها الأساسي. وتضاف هذه الاتفاقية لسلسلة الاتفاقيات التي وقعها “ATD” مع قائمة من كبار المعلنين والناشرين والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية في المملكة، بفضل تميز ما يقدمه وحتى قبل انطلاقته الفعلية المخطط لها في الأول من شباط (فبراير) 2021.