شراكة استراتيجية بين “أورانج” و”Fate eSports”

عمان- وقعت “أورانج” الأردن، اتفاقية شراكة مع شركة “Fate eSports” للرياضات الإلكترونية؛ إحدى الشركات المنضمة للموسم السابع من برنامج أورانج الموجه لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية الناشئة “BIG”، والتي وقّعها الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن تيري ماريني والشريك المؤسس لشركة “Fate” محمد مجالي، بهدف تطوير مجالات الألعاب الإلكترونية وتنمية المواهب في هذا المجال في المملكة.

وتأتي هذه الشراكة التي ستمتد على مدار موسم 2020/2021، بعد أن شهدت الفعاليات التي أقامتها “أورانج” و”Fate” نجاحاً لافتاً في الربع الأخير من العام 2019 في إطار مبادرتهما لإحداث نقلة نوعية في مجال الرياضات الإلكترونية، كما تتضمن اتفاقية الشراكة إعداد منشأة تدريب للألعاب الإلكترونية وبأحدث طراز في قرية أورانج الرقمية في عمّان.

وبموجب الاتفاقية، سيستضيف الطرفان بطولات أحدث الألعاب سواء كانت عبر الإنترنت أو بشكل فعلي، مع التركيز على مجموعة مختارة بما في ذلك CS: GO وTekken 7 وPUBGM وRocket League وPro Evolution Soccer وDota2.

وعبّر الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن تيري ماريني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية؛ حيث تجسد ثمار مشاركة “Fate” في برنامج “BIG” وتفسح المجال للتعاون في سبيل الارتقاء بهذه الرياضات التي يزداد محترفوها بشكل ملحوظ في المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أنها بذلك تواصل إبقاء المستخدمين بكل ما يهمهم ومساندة الشركات الناشئة لتترك علامة فارقة في المنطقة وتنمو باستمرار.

ومن جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة “Fate” محمد مجالي “إنه لمن الرائع أن تتصدر أورانج الأردن عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن والمنطقة؛ حيث إن هذه الشراكة ستثمر عن تطوير المواهب الأردنية والألعاب التنافسية بأعلى المستويات وتنمية عالم الألعاب”.