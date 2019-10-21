شراكة استراتيجية بين “الإسكان” و “Orange Money”

عمان – الغد – وقع بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- وشركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة Orange Money، اتفاقية شراكة استراتيجية تم بموجبها اعتماد “الإسكان” بنك تسوية لخدمات المحافظ المالية الإلكترونية Orange Money وأعلن عن هذه الشراكة بحضور رئيس مجموعة الاعمال المصرفية في بنك الإسكان، اسكين اجميان ورئيس مجلس ادارة شركة Orange Money رسلان ديرانية.

وسيتم إطلاق خدمات المحافظ المالية الإلكترونية Orange Money من خلال أجهزة الصراف الآلي لبنك الإسكان المنتشرة في جميع محافظات المملكة، في خطوة تنسجم وخطط البنك في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أطلقها البنك المركزي الأردني نهاية 2017 للمساهمة في تحقيق رؤية الأردن 2025 والتي تسعى في أحد محاورها إلى تعزيز الاشتمال المالي في المملكة من خلال زيادة مستويات الدفع الإلكتروني في سوق مدفوعات التجزئة.

وأعرب رئيس مجلس ادارة شركة Orange Money رسلان ديرانية، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإسكان الرائد في السوق المصرفي الأردني، مبيناً أن هذه الشراكة ستمكنهم من انتشار خدمات المحافظ المالية الإلكترونية في مختلف محافظات المملكة مما ينعكس إيجابا على إثراء قطاع الدفع الإلكتروني المحلي وخصوصا الدفع من خلال الهاتف المحمول سواء باستخدام البطاقة المرافقة للمحفظة أو من دونها من خلال أجهزة الصراف الالي لبنك الإسكان و المنتشرة في جميع محافظات المملكة و من خلال رؤية وخطة عمل البنك في مجال التحول الرقمي سيتمكن عملاء Orange Money وبكل سهولة من السحب والإيداع المباشر دون استخدام البطاقة عن طريق شاشات الصراف الالي لبنك الإسكان وبإسعار تفضيلية.

وأضاف ديرانية، أن هذه الخطوة ستدعم توجهات البنك المركزي الأردني برفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن، وذلك من خلال طرح منتجات شركةOrange Money المتخصصة بالمحافظ الإلكترونية والمدعومة بتطبيقات إلكترونية متخصصة والتي تتناسب واحتياجات السوق المحلي المتعلقة بالمواصفات والمقاييس العالمية للخدمات المالية.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة الاعمال المصرفية في بنك الإسكان، فاسكين اجميان، حرص بنك الإسكان المتواصل على تقديم خدمات ومنتجات إلكترونية عصرية إضافة إلى دوره الريادي في التثقيف المالي والمصرفي، لافتاً إلى أن “الإسكان” هو الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة حيث يبلغ عدد فروعه 129 فرعاً تغطي مختلف مناطق المملكة مدعومة بـ (229) جهاز صراف آلي، إضافة إلى خدمة البنك المتنقل الذي يوفر خدماته المتنوعة لجميع العملاء في مختلف محافظات المملكة.

وأعرب اجميان، عن اعتزاز بنك الإسكان بشراكته الاستراتيجية مع شركة Orange Money، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تنفيذ أهداف الطرفين والمتمثلة في إحداث الاشتمال المالي عبر إتاحة وصول المواطنين للخدمات المالية الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن أورانج الأردن قد أطلقت مؤخراً شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة “Orange Money” وذلك ضمن استراتيجية أورانج العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي تعتمد على العديد من المحاور أبرزها؛ أتمتة خدمات الدفع لجعلها سهلة وآمنة وتتمتع بحماية عالية.