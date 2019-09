شراكة استراتيجية بين “Orange” و”Gate to Pay”

عمان- الغد- تم التوقيع والإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية تربط شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة Orange Money وشركة Gate to Pay؛ مزود حلول التقنية المالية الرائدة في المملكة، وذلك بحضور تيري ماريني الرئيس التنفيذي لشركة “Orange” الأردن، والدكتور مروان عوض رئيس مجلس إدارة شركة “Gate to Pay”، وبمشاركة

السيد رسلان ديرانية رئيس مجلس إدارة شركة “Orange Money” وشادي الكيالي نائب رئيس مجلس إدارة شركة “Gate to Pay” والمهندسة هبة الشريف مدير عام شركة “Orange Money” ومها السعيد الرئيس التنفيذي للشركة.

ووقعت شركة “Orange Money” وشركة “Gate to Pay”؛ مزود حلول التقنية المالية الرائدة في المملكة، يوم الخميس الماضي، اتفاقية لتطوير المحفظة المالية الإلكترونية لخدمات شركة “Orange Money”، وتتضمن مراحل التطوير والدعم التقني كافة، والحلول المالية ضمن مراحل العملية كافة من تطوير تطبيق الهواتف الذكية للمستخدمين انتهاء بتطوير الخدمات المالية المقدمة.

وعبر تيري ماريني والدكتور مروان عوض عن مدى اعتزازهما بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه، مؤكدين أنها نواة انطلاق للعديد من المشاريع المستقبلية ومن شراكات متعددة تسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركة “Orange” من جانب، ومن الجانب الآخر أهمية هذه الاتفاقية التي ستنعكس إيجابا على إثراء قطاع الدفع الالكتروني المحلي، وخصوصاً الدفع من خلال الهاتف المحمول والتي تدعم توجهات البنك المركزي برفع نسبة الاشتمال المالي لجميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال طرح منتجات شركة “Orange Money” المتخصصة بالمحافظ الإلكترونية والمدعومة بتطبيقات الكترونية متخصصة بالشراكة مع شركة “Gate to Pay”؛ مزود حلول التقنية المالية الرائدة في المنطقة، والتي تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والمواصفات والمقاييس العالمية للخدمات المالية.

وبدوره، عبر رسلان ديرانية عن دور شركة “Orange” الإقليمي في تطوير الدفع من خلال الهاتف المحمول وتلبية متطلبات العملاء والذي انعكس بقصص نجاح في 17 دولة من البلدان، وبقاعدة عملاء تتجاوز 45 مليون عميل؛ حيث إن للشركة دورها الفعال في رفع نسبة الاشتمال المالي في تلك الدول، الأمر الذي نسعى له من خلال تطوير الدفع بالمحافظ الالكترونية في السوق المحلي تلبية لمتطلبات عملائنا والسوق وتقديم منتجات عصرية متميزة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين شركة “Gate to Pay”.