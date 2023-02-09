شراكة استراتيجية تجمع بين شركة أمنية وشركة إريكسون العالمية

استمراراً للشراكة الاستراتيجية العريقة بين الشركتين، أعلنت شركة أمنية عن اختيارها لشركة إريكسون العالمية (NASDAQ:ERIC)، لقيادة المرحلة الأولى من إطلاق تقنية الجيل الخامس في المملكة، حيث ستعمل شركة أمنية على طرح هذه التقنية على عدة مراحل وفي محافظات مختلفة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم إريكسون بتوظيف خبراتها ومعداتها الخاصة بشبكة الجيل الخامس لتوفير الشبكة الأساسية لشركة أمنية ممكنة إياها من إطلاق هذه التقنية في المملكة، إضافة إلى توفيرها مجموعة من الخدمات الأخرى مثل تكامل الأنظمة والدعم مما يمكنها من الارتقاء بخدماتها المقدمة لزبائنها من الأفراد والشركات وتزويدهم بحلول مدعومة بالكامل بشبكات الجيل الخامس.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للدائرة المالية في شركة أمنية، سامر طه، وكيفن ميرفي نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في إريكسون شمال الشرق الأوسط ومدير شركة إريكسون الأردن، بحضور كبار موظفي شركتي أمنية وإريكسون.

وكانت أمنية قد أعلنت وبعد حصولها على رخصة الجيل الخامس بالإضافة إلى رخص الترددات المعدلة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن بدئها بتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية المصاحبة لتقنية الجيل الخامس استعداداً لطرح خدمات هذا الجيل في المملكة قبيل المدة الزمنية المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين القطاعين العام والخاص من تحقيق الفوائد الكاملة للتطورات التكنولوجية المصاحبة للجيل الخامس، والتي سيساهم تطبيقها في رفعة مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم، إلى جانب تطوير التطبيقات والبرمجيات القائمة على العالم الافتراضي بسرعة وكفاءة عاليتين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمنية فيصل قمحيه: “فخورون باستمرار تعاوننا مع شركة إريكسون العالمية، حيث يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز خططنا الاستراتيجية المتعلقة بإطلاق المرحلة الأولى من تقنية شبكة الجيل الخامس من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات التي طورتها إريكسون خصوصاً تقنية النفاذ الراديوي، الأمر الذي يعكس جاهزية أمنية وقدراتها نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى تعظيم دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد قمحيه، أن هذا التعاون بين الشركتين سيلبي طلب العملاء من الأفراد والشركات المتزايد للحصول على خدمات الاتصال عريض النطاق ويضمن توفير أفضل الخدمات وأكثرها جودة لهم، كما سيرتقي بأداء وكفاءة شبكة أمنية وتعزيز قدرتها لمعالجة حركة البيانات المتزايدة على نحو مستمر”.

وقال كيفن مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في إريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن: “سعيدون بتوسيع شراكتنا مع شركة أمنية. من خلال منتجاتنا وحلول الجيل الخامس التي تساعد على تقليل استهلاك طاقة الشبكة وزيادة السعة، حيث تهدف إريكسون إلى تزويد أمنية بالميزات الاستثنائية التي توفرها تقنية الجيل الخامس مثل السرعات العالية ووقت استجابة منخفض بالإضافة إلى حمل بيانات أعلى. كما سيكون لنا من خلال هذه الشراكة دوراً مهماً في دعم وتمكين أجندة المملكة الأردنية الهاشمية الوطنية لتسريع التحول الرقمي عبر المجتمع والمُنشآت”.