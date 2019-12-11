شراكة بين “أتيكو” ومزرعة الموجب لتوفير منتجات زراعية عضوية

وقعت شركة أتيكو مجموعة فخر الدين مع مزارع الموجب لتزويدهم بكامل احتياجاتهم من زيت الزيتون العضوي بكر عالي الجودة (Organic Extra Virgin Olive Oil) لاستخدامه في جميع مطاعمها.

واكد مدير قسم التسويق في مزرعة الموجب وائل سبانخ، فخره بهذه الشراكة النوعية مع احدى افضل مجموعات الاعمال تميزاً على مستوى المنطقة، والتي اعتبرها خطوة اولى في مشروع الشراكة مع مجموعة اتيكو.

واضاف ان الزيت العضوي يتميز باستخلاصه من اربع مزارع على ارتفاعات مختلفة من مناطق زراعية في الاردن، مزروعة باشجار زيتون باختلاف انواعه: البلدي، النبالي المحسن، والتركي على امتداد 750 دونماً من المساحات الزراعية، وهو ما يساعد على اضفاء نكهه فريدة من نوعها على مذاق الاطباق.

يذكر أن مزرعة الموجب العضوية تقوم بادارة محصول زيت الزيتون عضوياً دون استخدام اي مبيدات حشرية او اسمدة لضمان تقديم زيت زيتون ذو جودة عالية ونكهه مميزة.

كما ثمن السيد عصام فخر الدين المدير التنفيذي لشركة أتيكو الشراكة بين مجموعة أتيكو ومزارع الموجب الحاصلة على شهادات دولية بالمنتجات العضوية و المعروفة بحرصها على تقديم الافضل من ناحية المنتجات العضوية وهذه الاتفاقية تؤكد حرصنا الدائم على تقديم الأفضل للزبائن من حيث جودة المنتجات و افضلها نوعية و اكثرها صحية.