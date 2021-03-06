شراكة بين أورنج الأردن وبلدية مادبا الكبرى لتقديم خدمة الفايبر

عمان-وقعت أورنج الأردن وبلدية مادبا الكبرى اتفاقية شراكة تقوم بموجبها أورنج بإنشاء وتمديد شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) المنزلي والتجاري وتزويد مناطق المحافظة بهذه الخدمة التي تضمن الإنترنت السريع والموثوق به والعالي الجودة، وذلك في مبنى البلدية بحضور رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامه الأزايده ومدير إدارة المبيعات التجارية في أورنج عبد الخطيب.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أورنج الأردن بربط كل مواقع البلدية المنتشرة مع موقع البلدية الرئيسي بشبكة اتصالات حديثة لنقل البيانات والإنترنت، إضافة إلى تقديم خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت لموظفي البلدية والعاملين فيها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أورنج الأردن، الشريك الرقمي للمملكة، لتعزيز الشمول الرقمي وتوسعة التغطية لتتيح للمزيد من المستخدمين فرصة الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة والمتكاملة التي تقدّمها، وأهمّها الفايبر خاصة وأن أورنج تمتاز بالبنى التحتية القوية والخبرة العالمية لتزويده لقاعدة واسعة، حيث حققت في هذا المجال نجاحاً ملحوظاً في عدّة محافظات.

وعبّر رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامه الأزايده عن سعادته بالشراكة مع أورنج الأردن لما تتمتع به من مكانة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ان تزويد البلدية بالفايبر سيكون له أثر كبير على الارتقاء بمستوى الخدمات بما يتماشى مع التحول الرقمي، الأمر الذي تسعى إليه نظراً للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها، فضلاً عن أهمية إتاحة هذه الخدمة لسكان المحافظة وشركاتها لتزويدهم بأسرع وأقوى إنترنت في المملكة.

وأشاد مدير إدارة المبيعات التجارية في أورنج عبد الخطيب بالشراكة الجديدة مع بلدية مادبا الكبرى، فكونها مركزاً سكنياً وتجارياً هاماً في المملكة جعل من أورنج حريصة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد شبكات الألياف الضوئية وتوفير خدمة الفايبر التي ستمكّن البلدية ومختلف القطاعات في المحافظة من الاعتماد على خدمة موثوق بها وسريعة ستسهم في تعزيز الكفاءة وتطوير المنظومة الرقمية فيها بشكل عام.

وبيّن الخطيب أهمية الشراكة في إتاحة خدمة الفايبر من أورنج لما أثبتته من كفاءة وتميز سواءً لقطاع الأفراد أو الشركات في محافظة مادبا ليتمتعوا بأفضل التجارب، مؤكّداً أن الشركة تحدّث عروضها وتقنياتها باستمرار لتزوّد المستخدمين بمزايا إضافية وبأسعار معقولة.