شراكة بين “إيليا نقل” و”كتانة الأردن”

عمان-الغد- في إطار المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها شركة كتانة الاردن، وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع مؤسسة إيليا نقل.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن الشركة مديرها العام جورج الهاني، وعن المؤسسة المديرة العامة راندي عابدين، ستقدم الشركة منحة جامعيّة لاحد طلاب المؤسّسة وذلك لتغطية الرسوم الدراسية ومصروف المواصلات الشهري طيلة فترة الدراسة، بالإضافة إلى المشاركة في كافة برامج التطوير والتدريبات اللامنهجية لتنمية مهارات الطالب وتهيأته لدخول سوق العمل تحت إدارة مؤسسة إيليا نقل.

وتهدف الاتفاقيات التي تعقدها المؤسسة مع مختلف القطاعات الى خلق قصص نجاح جديدة وتنمية المجتمع الأردني وذلك من خلال منح الطلبة التعليم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومبدعين وفاعلين في المجتمع.

وقال الهاني عقب توقيع الاتفاقية، “يعد رأس المال البشري الاستثمار الحقيقي لدوره في تطوير العمل وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع إيماننا بقدرات الشباب على التطوير والإبداع وإحداث التغيير الإيجابي لمجتماعاتهم. سعداء بهذه الشراكة ونتطلع لخلق المزيد من النجاحات والمساهمة في تنمية المجتمع الأردني”.

من جانبها، أشارت عابدين الى أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة للمؤسسة، إيماناً منها بأهمية الشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات بهدف مساعدة الطلبة الجامعيين الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية من إكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكدة أهمية هذه الشراكات للمساهمة بوضع هؤلاء الطلبة على بداية الطريق، لبناء مستقبلهم وتحسين مستوى معيشتهم وإتاحة الفرص وتنويع الخيارات أمامهم.

مؤسسة إيليا نقل

تهدف مؤسسة إيليا نقل منذ تأسيسها عام 2008 الى تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لاكمال دراستهم الاكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع او التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الاقساط الدراسية الجامعية بالاضافة الى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم دخول لسوق العمل .

شركة كتانة الأردن

تأسست شركة كتانة الأردن عام 1948 لتتطور وتصبح واحدة من الموردين الرئيسيين في الأردن للحلول الهندسية الكهربائية والميكانيكية في القطاعات الصناعية والتجارية والإسكانية. أكثر من 70 موظف، نصفهم يشكلون فريق ما بعد البيع متخصصون في تقديم خدمة العملاء المتميزة حيث رضا العميل هو جوهر مهمتهم.