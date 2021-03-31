شراكة بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية وجبل عمان ناشرون

عمان – قامت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، شركة نستلة، وجبل عمان ناشرون بتوقيع اتفاقية شراكة احتفالا باليوم العالمي للمياه، لتحميل كتاب “سمكة بطوني” الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على شرب الماء وتوعيتهم حول أهميته على منصة كُتُبي للقراءة التفاعلية.

وتضع هذه الخطوة كتاب “سمكة بطوني” (Tummyfish) بين أيدي آلاف قراء كتبي في 114 مدرسة في 22 دولة لمدة ثلاث سنوات؛ كما تأتي بعد عامين من إطلاق الكتاب والتطبيق المرتبط به في الأردن كجزء من التعاون المستمر بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ونستلة الذي انطلق في العام 2015 مع إطلاق برنامج أجيال سليمة المدرسي لتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني في المملكة.

وقالت مديرة الـتأسيس لقيمة مشتركة في نستلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميشال داغر: “نتطلع بأن تساهم هذه الشراكة في ظل الوضع الراهن ومتطلبات التعلم عن بعد بتشجيع الأطفال على تبني عادات غذائية صحية بطريقة تفاعلية مسلية”.

وقال مدير عام جبل عمان ناشرون سنان صويص، يسعدنا أن نقدم للأطفال حول الأردن فرصة للتعلم الممزوج بالمتعة عبر تطبيق كتبي للقراءة التفاعلية والذي يسمح لهم بقراءة ما يزيد على 1500 قصة منها مجموعة مميزة تندرج تحت قسم “صحة وجسم الإنسان” مثل قصة سمكة بطوني وذلك لتمكينهم بالمعرفة اللازمة ورفع الوعي حول التغذية السليمة، والصحة، والنشاطات الجسدية”.

ومن جهتها ستعمل جبل عمان ناشرون بتوفير حسابات لألف طالب وطالبة في 4 مدارس حكومية، مما يسمح للطلبة بالاطلاع على قراءة كتاب “سمكة بطوني” والعديد من القصص الأخرى. كما ستعمل جبل عمان ناشرون على تدريب المعلمين والمعلمات في هذه المدارس على استخدام التطبيق.

وأشارت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة: “لطالما آمنا في الجمعية الملكية للتوعية الصحية بأهمية الشراكة مع المؤسسات المتعددة والتي تهدف لدعم الطلبة صحيا بمختلف وسائل التواصل، واليوم نحن سعيدون بتضافر جهودنا مع شركائنا في نستلة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجبل عمان ناشرون والتي تسعى من خلال تطبيق كتبي على تشجيع القراءة وتحفيز توجهات الطلبة الصحية من خلال تحميل قصص حول التوعية الصحية والسلوكات السليمة مثل قصة “سمكة بطوني”.