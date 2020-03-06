شراكة بين الحكومة وفيسبوك لتكثيف حملات التوعية للوقاية من الكورونا

عمان – الغد- اتفقت الحكومة الأردنية وشركة “فيسبوك” على اطلاق حملة توعوية لتوسيع انتشار المحتوى التوعوي الصادر عن وزارة الصحة حول سبل الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره وتلقي الرعاية الصحية وذلك خلال الايام المقبلة .

وبينت وزارة الصحة، ان هذه الشراكة التوعوية ستتمثل في قيام إدارة شركة فيسبوك خلال الأيام المقبلة بنشر محتوى الوزارة التوعوي كتنبيهات تظهر للمستخدمين عند فتح منصة فيسبوك من الأردن، وتوجيههم إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأردنية ما يساهم بشكل كبير في زيادة التوعية، كما ستقوم بدعم وصول المحتوى التوعوي الصادر عن الجهات الرسمية الأردنية إلى مستخدمي فيسبوك في الأردن والتي تتضمن التحديثات الدورية حول واقع انتشار المرض، وسبل الوقاية، والمرافق المخصصة لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجهات الحكومية الأردنية على توفير المعلومات التوعوية والوقائية والعلاجية للمواطنين وزوار الأردن، وكوسيلة للحد من أثر الإشاعات والمعلومات المغلوطة والكاذبة فيما يتعلق بالتعامل مع المرض. في حين تحرص شركة فيسبوك على تسخير إمكاناتها التقنية لتعزيز جهود مختلف الحكومات في التعامل مع المرض العالمي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الدولية.

يشار الى أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلت عن مارك زوكربيرغ، مؤسس الشبكة الأولى في العالم للتواصل الاجتماعي، قوله بأن “فيسبوك” سيعمل على تنقيح أية مواد من شأنها بث أخبار كاذبة أو مزاعم تحريضية خلال الأزمة الراهنة، كما سيحظر الدعايات التي تزعم قدرة منتجات معينة على علاج الفيروس.