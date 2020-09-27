شراكة بين “زين” و”أهلي فينتك” لتعزيز خدمات متجر زين الإلكتروني

عمان- وقعت شركة زين الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية (Ahli Fintech)؛ بهدف استخدام خدمات تطبيق “أنا مين” الإلكتروني المطور من قبل شركة (Ahli Fintech) لإنشاء الهوية الرقمية، ليتمكن جميع زبائن “زين” ومن خلال هوية “أنا مين” الرقمية من الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة عبر متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، إضافة إلى تمكينها من التحقق من هوية مشتركيها وتوثيقها بشكل إلكتروني آمن (eKYC)، وذلك من خلال منصة خاصة تتيح لها الوصول إلى هوية “أنا مين” الرقمية لكل مشترك.

وكان قد وقع الاتفاقية عن شركة “زين” الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية (Ahli Fintech) رئيسها التنفيذي رامي الكرمي.

ويساعد تطبيق “أنا مين” التابع لمنصة “عالم مين” -التي تم تطويرها من قبل شركة “Ahli Fintech” بسواعد وعقول أردنية- المؤسسات والشركات للتعرف والتحقق من هوية عملائها بشكل إلكتروني من خلال منصة خاصة لكل مؤسسة تتيح لها الوصول إلى هوية “أنا مين” الرقمية المحددة لكل عميل، وذلك بعد أخذ موافقة العميل للحصول على بياناته وحفظها بشكل إلكتروني وآمن ومن دون الحاجة لتدخل العنصر البشري.

وسيتمكن زبائن “زين” من مستخدمي هوية “أنا مين” الرقمية، من الحصول على الخدمات كافة التي تقدمها شركة “زين” عبر متجرها الإلكتروني “Zain eShop”، كشراء خطوط الاتصال والإنترنت (البرودباند) المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً، وتسجيلها من دون تعبئة البيانات الشخصية، ما يجعل تجربة المشترك أسرع وأكثر أماناً؛ حيث يمكنهم فقط اختيار تحصيل بياناتهم من خلال هوية “أنا مين” الرقمية لاستكمال عملية الحصول على خدمات زين وتوثيقها بكل سهولة وسرعة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب “زين” للتسهيل على زبائنها وتوفير أفضل الطرق للحصول على خدماتها بأنواعها كافة، ولتحسين تجربة مستخدمي متجرها الإلكتروني “Zain eShop” من خلال تبسيط عملية شراء الخطوط وتسجيلها وتوثيقها رقمياً، لا سيما خلال الظروف الحالية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، إضافة إلى التخلص من المعاملات الورقية وتبادل الأوراق، ولتحسين معايير الأمان عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، وتعزيز عملية التحول الرقمي التي بدأت “زين” بتطبيقها منذ أعوام.