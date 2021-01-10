شراكة بين “سايتكور” و”مايكروسوفت” لتعزيز تجربة العملاء الرقمية



دبي- أعلنت سايتكور Sitecore®؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال التجربة الرقمية وبرامج إدارة المحتوى، أمس، عن إبرام شراكة مع “مايكروسوفت” ترمي إلى تقديم حلولها السحابية الخاصة بتجربة العملاء انطلاقا من مناطق خدمة السحابة لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لعملاء سايتكور في المنطقة الآن الاستفادة من قوة الحوسبة السحابية ونشر منصة ™Sitecore Experience Platform و®Sitecore Experience Commerce دون الخوض في تعقيدات إدارة البنية التحتية والمجموعات الهائلة من التطبيقات.

وكانت مؤسسات القطاعين العام والخاص في شتى أنحاء الشرق الأوسط قد شرعت في ظل الأزمة العالمية الراهنة، في التحول من تقديم الخدمات لزبائنها وعملائها بطريقة يدوية ومن خلال الحضور الشخصي إلى تقديمها عبر القنوات الرقمية من خلال المنصات السحابية المتسمة بقدر كبير من المرونة والكفاءة.

وصرح سيد ناج، نائب رئيس قسم الأبحاث بشركة جارتنر، قائلاً: “إن انتقال المؤسسات إلى الأعمال الرقمية يوجه الإنفاق إلى السحابة؛ حيث تُعد السحابة عامل التمكين الرئيسي والمنصة التي تدعم التقنيات الرقمية”. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن تصل إيرادات الخدمات السحابية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 مليار دولار أميركي في العام 2021، فقد عززت جائحة “كوفيد 19” العالمية الأهمية الكبرى لسرعة الأعمال وقابلية التوسع، ما يُلهم المؤسسات لتسريع انتقالها إلى السحابة للاستفادة من مزايا توفير التكلفة واستمرارية الأعمال.

ومن جهته، عدّ ستيف تسيكاكيس الرئيس التنفيذي لشركة “سايتكور”، دولة الإمارات “سوقًا مهمة لشركته”، معتبرًا تقديم خدمة السحابة المدارة من “سايتكور” في الدولة “خطوة مهمة لإتاحة حلول تكون موضع ثقة وتتسم بالمرونة لعملائنا”، وقال: “نشهد اهتمامًا ملحوظًا بالمنافع العديدة التي ستتيحها هذه الخدمة للعملاء بدعم من شراكتنا الراسخة مع مايكروسوفت”.

كما صرح سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا: “لقد أضفى الوضع الجديد على مشاركة العملاء معنًى جديدًا كليًا بالنسبة إلى كل شركة، لذا أصبح التحول الرقمي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ويسعدني شراكتنا مع “سايتكور” التي تتوسع في هذا الجزء من المنطقة، حيث نواصل تمكين عملائنا من بناء تجارب رقمية جديدة ومُحسنة. مع توفر خدمة السحابة المُدارة من “سايتكور” عبر مراكز البيانات الخاصة بنا في الشرق الأوسط، يمكن لمؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف المجالات الانتقال بسلاسة إلى السحابة الموثوق بها من مايكروسوفت، مع توفير السرعة والمزيد من مرونة الأعمال وإشراك العملاء بطرق جديدة كليًا”.

يوفر عرض خدمة السحابة المُدارة من “سايتكور” المرونة للعملاء، كما يساعد على تحسين ميزانيات الشركات، فضلاً عن توفير الوصول إلى موارد البنية التحتية متى وأينما دعت الحاجة. تشمل عروض “سايتكور” مع وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة توفير الدعم المحلي لـمنصة Sitecore Experience Platform (XP)، ما يحد من تعقيد تقديم تجارب عملاء مخصصة عبر أي قناة، في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل. تجمع منصة Sitecore XP بين تقديم المحتوى متعدد القنوات، والتحليل الذكي للعملاء، والتحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتخصيص، وأدوات أتمتة التسويق لتمكين المسوقين من إنشاء تجارب رقمية ذات صلة قوية لتُثري تجربة العملاء قبل المعاملة وفي أثنائها وبعدها. كما يمكن أيضًا زيادة هذه الإمكانيات باستخدام Sitecore Experience Commerce. وإضافة إلى ذلك، تم دمج منصة Sitecore XP بسلاسة مع ™Sitecore Content Hub، وهي منصة تقدم على أساس البرمجيات كخدمة لدعم استراتيجية المحتوى وعمليات التخطيط والإنشاء والتعاون والإدارة. وتقدم Sitecore من خلال هذه المنصات مجتمعة منصة التجربة الرقمية (DXP) الأكثر تنوعًا في المجال، ما يمنح المسوقين القدرة على كسر القوالب الجامدة وتحسين عملية إنشاء وتقديم تجارب مخصصة تبني علاقات عملاء تتسم بالولاء والاستمرارية مدى الحياة.