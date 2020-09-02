شراكة بين “ماستركارد” و”دليفري هيرو – Delivery Hero”



عمان- أبرمت شركة دليفري هيرو (Delivery Hero)؛ المنصة الرائدة لخدمات التوصيل المحلي، شراكة مع ماستركارد لرقمنة معاملات الدفع عبر جميع علاماتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم رقمنة المدفوعات تجربة دفع آمنة ومريحة وأمنا ماليا أفضل لكل من المستهلكين وعاملي التوصيل والمطاعم، كما تساهم في تحقيق الشمول الرقمي في المنطقة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية عبر منصات دليفري هيرو (Delivery Hero).

وستستفيد شبكة توصيل الطعام العالمية من خبرة وتكنولوجيا ماستركارد المتطورة من أجل تعزيز التحول الرقمي للمستهلكين وعاملي التوصيل والمطاعم، وتشمل هذه المبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، والأردن، ومصر، من خلال العلامات التجارية التابعة لشركة دليفري هيرو (Delivery Hero) مثل طلبات (Talabat)، وهنقرستيشن (Hungerstation)، وزوماتو (Zomato).

ومن خلال هذه الشراكة، يستطيع أكثر من 20 مليون مستهلك طلب الطعام عبر الإنترنت من خلال تطبيقات دليفري هيرو (Delivery Hero)، والدفع باستخدام حلول لاتلامسية مثل البطاقات والمحافظ الرقمية وغيرها. كما تتيح المحافظ الرقمية للمستهلكين دفع قيمة الطلبات بصورة رقمية آمنة بالإضافة إلى حصولهم على مجموعة متنوعة من المكافآت والعروض الجذابة. وقد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى زيادة أهمية المدفوعات الرقمية بشكل كبير، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاع عدد الطلبات التي تم دفع قيمتها عبر الإنترنت بأكثر من 40 ٪ خلال النصف الأول من العام 2020.