شراكة بين “مجمع الأعمال” و”زين” لبناء وإدارة بنية تحتية متطورة في المجمع

عمان- الغد- وُقِّعت نهاية الأسبوع الماضي في مجمع الملك الحسين للأعمال اتفاقية تعاون ما بين شركة مجمع الأعمال وشركة زين الأردن، ستقوم شركة زين بموجبها ببناء وإدارة أحدث بنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجمع لخدمة الشركات المتواجدة به، وذلك بتقديم أحدث تكنولوجيا في حقل المعلومات والاتصالات. حيث وقعها كل من رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الأعمال المهندس عاطف التل، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وستقوم شركة زين بموجب هذه الاتفاقية بتوفير خدمات اتصالات متنوعة ذات جودة عالية تلبي متطلبات الشركات داخل المجمع، والتي تتّسم أعمالها بالدقة وحاجتها لحلول اتصال متطورة وموثوقة لضمان عدم انقطاع الخدمة في جميع الظروف، وهو ما ستوفّره زين من خلال ربط كافة العمليات بمركزي التحكم للشبكة حيث سيتم تركيبهما داخل مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يضمن المركز والشبكة الجديدة استمرارية العمل بنسبة 99.982 % وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهازا آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.

وفي تعقيبه على توقيع الاتفاقية، أشار المهندس عاطف التل، رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الأعمال، والذي يعد من أبرز المرافق المتطورة والفريدة من نوعها على مستوى المملكة أنه من المتوقع أن يحقق مشروع التحديث نقلة نوعية في مستوى وطبيعة وتعدد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجمع بما في ذلك الحوسبة السحابية وذلك كون الشبكة الجديدة تستخدم أحدث التقنيات والمتمثلة بتكنولوجيا الـSoftware – Defined Networking (SDN) والتي تم تصميمها ضمن أعلى المعايير العالمية حيث أن ما يميز الشبكة الجديدة عن الشبكات التقليدية أنها قابلة للبرمجة وذات ديناميكية ومرونة عالية وتوفر مستوى أفضل من الأمن للشبكات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة مجمع الأعمال يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ أعوام لخدمة قطاع الأعمال في المملكة، حيث يحتضن المجمع الذي يعد المعلَم الأبرز لقطاع الأعمال في المملكة مجموعة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، التي ستحظى بباقة مميزة من حلول الأعمال والاتصالات تلبي تطلعاتها وتساعدها على النمو والتميّز في أعمالها ومواكبة التطور المتسارع على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة.