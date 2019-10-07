شراكة بين وكالة الصحة العامة بإنجلترا والصحة الدولية للتنمية “امفنت”

عمان- أعلنت وكالة الصحة العامة بإنجلترا (PHE) والصحة الدولية للتنمية/امفنت عن توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع أطر للشراكة في العمل على تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين والتي تتضمن تقديم الدعم اللازم لتطوير إمكانات وقدرات قطاع الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم دونكان سيلبي، الرئيس التنفيذي لوكالة الصحة العامة بإنجلترا ، والدكتور مهند النسور المدير التنفيذي للصحة الدولية للتنمية/امفنت خلال حفل أقيم أمس في مبنى الصحة الدولية للتنمية وبحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وتضع هذه المذكرة إطارا للشراكة والتعاون بين الطرفين للعمل في مجالات التأهب والاستجابة والمعافاة لطواريء الصحة العامة، تطوير القدرات البشرية، التجمعات الجماهيرية الكبرى، مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، الحد من الكوارث بأنواعها، الأمن والسلامة الحيويين، إضافة إلى غير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي أهمية هذا التعاون بين الطرفين في شرق المتوسط لما تعانيه المنطقة من الأنواع المختلفة من الكوارث التي تؤثر في الطبيعة المتغيرة لطوارئ الصحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية. كما يساهم هذا التعاون في دعم الأنظمة الصحية في بلدان المنطقة وتعزيز جاهزيتها واستجابتها وقدرتها على الوقاية من تحديات ومخاطر الصحة العامة والكشف عنها ومكافحتها. وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال دونكان سيلبي: “علينا الحفاظ على سلامة وصحة الناس من خلال العمل سوية وعن قرب والاستمرار بتبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض، ومن هنا تنبع أهمية هذه الشراكة باعتبارها خطوة في الطريق نحو ذلك”. ومن حانبه قال الدكتور مهند النسور: “يمثل دعم الجاهزية وقدرات الاستجابة لمخاطر الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي مجالا مهما ضمن مجالات عمل الصحة الدولية للتنمية/امفنت”. وعن العمل مع وكالة الصحة العامة بإنجلترا، وأضاف الدكتور النسور “نعتقد أن تأسيس هذه الشراكة مع جهة مرموقة على المستوى الدولي مثل وكالة الصحة بإنجلترا يمثل بلا شك، مساهمة كبيرة تدفع قدما بعملنا في هذا المجال”.